Ученые Массачусетского технологического института смогли сделать материю почти невидимой

Бостон, 21 ноября. Квантовые принципы помогли сделать материю прозрачнее. Эксперимент провели ученые из Массачусетского технологического института (МТИ).

Речь идет о принципе Паули, согласно которому два идентичных фермиона не могут одновременно находиться в одном и том же состоянии в квантовой системе. Это стало бы причиной того, что все предметы проваливались бы сквозь поверхности. Оказалось, что существует способ приблизить состояние квазичастиц друг к другу.

Для этого их нужно охладить до близких к абсолютному нулю температур. В подобных условиях фермионы не смогут отражать или поглощать свет. Фотоны начинают свободно пролетать сквозь атомы, и вещество становится прозрачным. Ученые охладили облако из атомов лития и сблизили частицы. Таким образом вещество стало на 38% «прозрачнее».

Исследователи также решили спрогнозировать, какие события повлекла бы резкая остановка вращения Земли вокруг своей оси. Сначала планету накрыло бы гигантское цунами. Затем Земля столкнулась бы с экстремально высокими и низкими температурами.