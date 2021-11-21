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Ученые Массачусетского технологического института смогли сделать материю почти невидимой

Наука
Ученые Массачусетского технологического института смогли сделать материю почти невидимой
pixabay.com

Бостон, 21 ноября. Квантовые принципы помогли сделать материю прозрачнее. Эксперимент провели ученые из Массачусетского технологического института (МТИ).

Речь идет о принципе Паули, согласно которому два идентичных фермиона не могут одновременно находиться в одном и том же состоянии в квантовой системе. Это стало бы причиной того, что все предметы проваливались бы сквозь поверхности. Оказалось, что существует способ приблизить состояние квазичастиц друг к другу.

Для этого их нужно охладить до близких к абсолютному нулю температур. В подобных условиях фермионы не смогут отражать или поглощать свет. Фотоны начинают свободно пролетать сквозь атомы, и вещество становится прозрачным. Ученые охладили облако из атомов лития и сблизили частицы. Таким образом вещество стало на 38% «прозрачнее».

Исследователи также решили спрогнозировать, какие события повлекла бы резкая остановка вращения Земли вокруг своей оси. Сначала планету накрыло бы гигантское цунами. Затем Земля столкнулась бы с экстремально высокими и низкими температурами.

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прозрачность вещество материя кванты
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