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Сальма Хайек обзавелась собственной звездой на голливудской «Аллее славы»

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 16:28
Общество
Сальма Хайек обзавелась собственной звездой на голливудской «Аллее славы»
ТАСС  /  Jordan Strauss/Invision/AP

Лос-Анджелес, 21 ноября. Имя мексикано-американской актрисы Сальмы Хайек попало в список знаменитостей с голливудской «Аллеи славы». Артистка получила собственную звезду.

Торжественное мероприятие в честь открытия именной звезды состоялось 20 ноября. Вместе с Хайек на церемонии присутствовали ее супруг Франсуа-Анри Пино и дочь Валентина. Открытие новой звезды на «Аллее славы» транслировали на YouTube.

Во время мероприятия Хайек вспомнила, как в начале карьеры ее уговаривали вернуться к съемкам в мексиканских теленовеллах. На тот момент актрисе казалось, что она никому не нужна в США, но знаменитость все равно осталась в Голливуде.

«Хотя студии и не знали меня здесь, в Голливуде, все латинские зрители, живущие в Соединенных Штатах, знали, кто я. Они поняли, что я приехала сюда с мечтами, как и они», — поделилась звезда кино.

Ранее Сальма Хайек вспомнила о съемках биографического фильма «Фрида» о мексиканской художнице Фриде Кало. По словам актрисы, продюсер Харви Вайнштейн унижал ее из-за моноброви и усов, необходимых для образа.

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актриса хайек аллея славы
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