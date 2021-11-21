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Шесть полицейских погибли в Иране в борьбе с контрабандистами за неделю

Весь мир
Шесть полицейских погибли в Иране в борьбе с контрабандистами за неделю
ТАСС  /  Morteza Nikoubazl / ZUMAPRESS.com

Тегеран, 21 ноября. По меньшей мере шестеро иранских полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей за прошедшую неделю.

Как сообщается, 19 ноября трое сотрудников правоохранительных органов скончались от ранений, полученных в столкновении с боевиками на границе провинции Керман, соседствующей с Систаном и Белуджистаном — местом наибольшей активности наркоторговцев и контрабандистов.

По заявлениям полиции, бои с перерывами продолжались около суток, в результате погибло двое офицеров и один призывник, еще шестеро полицейских были ранены. Преступники потеряли по меньшей мере двоих человек, однако точное число убитых и раненых экстремистов неизвестно. К какой группировке они принадлежали, иранские службы безопасности не сообщали.

В этот же день в больнице скончался еще один сотрудник служб безопасности, пострадавший в столкновении с вооруженной бандгруппой в провинции Исфахан. 20 ноября в ходе рейда на укрытие группы преступников в Хузестане погиб капитан полиции, а еще один правоохранитель был сбит насмерть при попытке задержать водителя, перевозившего контрабандное горючее в Систане и Белуджистане.

Как ранее было отмечено, наиболее остро проблема войны с криминалом стоит в восточных и юго-восточных районах Ирана. Это вызвано тем, что тут проходит так называемый Балканский маршрут — основной путь доставки наркотиков (а попутно — и оружия) из Афганистана и Пакистана в Европу. Ранее иранское министерство разведки сообщило, что с марта по сентябрь текущего года в провинции Систан и Белуджистан было изъято более 25 тонн наркотиков, 36 контрабандистов арестованы и еще двое убиты в ходе боестолкновений. Несмотря на постоянные рейды, интенсивность наркотрафика пока не снижается, причем война регулярно приводит к жертвам среди сотрудников сил безопасности.

Помимо этого, ситуация усугубляется и наличием сепаратистских группировок в ряде регионов Ирана. В частности, на юге республики наибольшую активность проявляют белуджи. В то же время на севере основную угрозу безопасности представляет деятельность курдских формирований. Зачастую их лагеря подготовки находятся на территории соседнего Ирака, власти которого старательно уклонялись от требований Тегерана покончить с «рассадником экстремизма». В итоге Иран несколько месяцев назад начал самостоятельно наносить удары по базам курдских боевиков по ту сторону границы, однако Багдад воздержался от какого-либо резкого ответа на эти действия.

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