Шесть полицейских погибли в Иране в борьбе с контрабандистами за неделю

Тегеран, 21 ноября. По меньшей мере шестеро иранских полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей за прошедшую неделю.

Как сообщается, 19 ноября трое сотрудников правоохранительных органов скончались от ранений, полученных в столкновении с боевиками на границе провинции Керман, соседствующей с Систаном и Белуджистаном — местом наибольшей активности наркоторговцев и контрабандистов.

По заявлениям полиции, бои с перерывами продолжались около суток, в результате погибло двое офицеров и один призывник, еще шестеро полицейских были ранены. Преступники потеряли по меньшей мере двоих человек, однако точное число убитых и раненых экстремистов неизвестно. К какой группировке они принадлежали, иранские службы безопасности не сообщали.

Three Iranian police have been killed, Tasnim news agency reports, bringing to six the number of officers to have lost their lives in recently reported violence. https://t.co/dy78cRr6Lk — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 21, 2021

В этот же день в больнице скончался еще один сотрудник служб безопасности, пострадавший в столкновении с вооруженной бандгруппой в провинции Исфахан. 20 ноября в ходе рейда на укрытие группы преступников в Хузестане погиб капитан полиции, а еще один правоохранитель был сбит насмерть при попытке задержать водителя, перевозившего контрабандное горючее в Систане и Белуджистане.

Как ранее было отмечено, наиболее остро проблема войны с криминалом стоит в восточных и юго-восточных районах Ирана. Это вызвано тем, что тут проходит так называемый Балканский маршрут — основной путь доставки наркотиков (а попутно — и оружия) из Афганистана и Пакистана в Европу. Ранее иранское министерство разведки сообщило, что с марта по сентябрь текущего года в провинции Систан и Белуджистан было изъято более 25 тонн наркотиков, 36 контрабандистов арестованы и еще двое убиты в ходе боестолкновений. Несмотря на постоянные рейды, интенсивность наркотрафика пока не снижается, причем война регулярно приводит к жертвам среди сотрудников сил безопасности.

Iranian intelligence claims it has seized over 25 tons of narcotics in the southeast during the first six months of this year (starting in March) https://t.co/k8yuhkKWUA — Rupert Stone (@RupertStone83) November 13, 2021

Помимо этого, ситуация усугубляется и наличием сепаратистских группировок в ряде регионов Ирана. В частности, на юге республики наибольшую активность проявляют белуджи. В то же время на севере основную угрозу безопасности представляет деятельность курдских формирований. Зачастую их лагеря подготовки находятся на территории соседнего Ирака, власти которого старательно уклонялись от требований Тегерана покончить с «рассадником экстремизма». В итоге Иран несколько месяцев назад начал самостоятельно наносить удары по базам курдских боевиков по ту сторону границы, однако Багдад воздержался от какого-либо резкого ответа на эти действия.