Диетолог Залетова рекомендовала не готовить на новогодний стол блюда с майонезом

Москва, 21 ноября. Блюда на новогодний стол необходимо готовить из расчета здорового питания. Диетолог Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова предложила россиянам альтернативу привычным салатам с майонезом.

Специалист отметила, что несмотря на праздник и традиции, праздничный стол следует собрать с учетом правильно питания и здоровья организма. Следует отказаться от полуфабрикатов и добавить в меню больше овощей.

«Как заправку лучше использовать растительное масло или самостоятельно приготовленные соусы, которые могут стать отличной альтернативой майонезу», — предложила Татьяна Залетова.

Следует изменить не только качество, но и количество блюд. Диетолог посоветовала в новогоднюю ночь больше времени уделить разговорам и прогулкам, а заниматься поглощением еды.

Некоторые российские продукты могут подорожать к новогодним праздникам. Представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» сообщил возможные варианты.