Звезда российских сериалов Михаил Зубов умер в 42 года

Москва, 21 ноября. Продюсер и актер российского кинематографа Михаил Зубов умер на 43-м году жизни. Трагическую новость сообщила в соцсети его приятельница Елена Володина.

По словам девушки, артист не только блистал талантом, но и просто был «прекрасным человеком».

Соболезнования ему выразили и на сайте «Кино-Театр.РУ», автор также поделилась воспоминанием о покойном.

«Светлая память Мише. Сама не верю, что его нет. Совсем недавно виделись с ним на съемках сериала «Загс», он был здоровым, оптимистичным. Как же так внезапно. Не могу поверить. Талантливый и радостный, всегда стремился к лучшему. Соболезнования близким», — написала Марина К.

Михаил Зубов снялся в сериалах «Воронины», «Спасская», «Ищейка» и «Лихач».