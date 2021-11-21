Минобороны РФ: подлодка «Старый Оскол» возвращается на базу после учений в Черном море

Москва, 21 ноября. Экипаж дизель-электрической подлодки «Старый Оскол» Военно-морского флота России провел учения в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, экипаж субмарины провел внутрикорабельные учения по борьбе за живучесть подлодки, а также отработал задачи на различных глубинах с максимальным погружением более чем на 240 метров.

Во время выхода в море подводники провели совместные учения с морской авиацией и противолодочными кораблями Черноморского флота, а также выполнили задачи в подводном и надводном положениях. Кроме того, экипаж субмарины отработал элементы срочного и штатного погружений.

Ранее стало известно, что отряд кораблей Черноморского флота ВМФ РФ прибыл в Алжир для участия в военно-морских маневрах. В состав отряда входят фрегат «Адмирал Григорович», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и спасательное буксирное судно «СБ-742». Корабли ВМФ РФ и ВМС Алжира примут участие в международных учениях «Совместные военно-морские маневры — 2021», которые будут проходить в акватории Средиземного моря.