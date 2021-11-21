Роскосмос: флаги РФ, Японии и Казахстана подняли на Байконуре перед запуском «Союза МС-20»

Москва, 21 ноября. Торжественная церемония поднятия флагов стран, принимающих участие в запуске транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20», состоялась на Байконуре, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В официальном мероприятии традиционно участвовали основной и дублирующий экипажи 20-й экспедиции, которая вскоре отправится на Международную космическую станцию (МКС). На Байконуре были торжественно подняты флаги Казахстана, Японии и России.

Запуск ракеты-носителя с пилотируемым космическим летательным аппаратом «Союз МС-20» должен состояться 8 декабря 2021 года. Длительность полета на МКС составит 12 суток. Командир основного экипажа — космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Также вместе с ним должны отправиться Юсаку Маэзава и Йозо Хирано. В состав дублеров входят Александр Скворцов и Щун Огисо.

Поднятие флагов на космодроме знаменует начало последнего этапа подготовки экипажа к старту. Подобные церемонии проводятся с 1970-х годов.

Ранее российские космонавты Антон Шкаплеров и Петро Дубров рассказали, что орбита МКС иногда сближается с космическим мусором. Иногда мимо пролетают различные обломки, в том числе от старых спутников.