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Роскосмос: флаги РФ, Японии и Казахстана подняли на Байконуре перед запуском «Союза МС-20»

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 16:12
Армия
Роскосмос: флаги РФ, Японии и Казахстана подняли на Байконуре перед запуском «Союза МС-20»
Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 21 ноября. Торжественная церемония поднятия флагов стран, принимающих участие в запуске транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20», состоялась на Байконуре, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В официальном мероприятии традиционно участвовали основной и дублирующий экипажи 20-й экспедиции, которая вскоре отправится на Международную космическую станцию (МКС). На Байконуре были торжественно подняты флаги Казахстана, Японии и России.

Запуск ракеты-носителя с пилотируемым космическим летательным аппаратом «Союз МС-20» должен состояться 8 декабря 2021 года. Длительность полета на МКС составит 12 суток. Командир основного экипажа — космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Также вместе с ним должны отправиться Юсаку Маэзава и Йозо Хирано. В состав дублеров входят Александр Скворцов и Щун Огисо.

Поднятие флагов на космодроме знаменует начало последнего этапа подготовки экипажа к старту. Подобные церемонии проводятся с 1970-х годов.

Ранее российские космонавты Антон Шкаплеров и Петро Дубров рассказали, что орбита МКС иногда сближается с космическим мусором. Иногда мимо пролетают различные обломки, в том числе от старых спутников.

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россия байконур союз союз мс-20
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