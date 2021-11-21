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Беременная модель Эшли Грэм восхитила поклонников снимками с округлившимся животом

Шоу-бизнес
Беременная модель Эшли Грэм восхитила поклонников снимками с округлившимся животом
instagram.com  /  @ashleygraham

Лос-Анджелес, 21 ноября. Американская модель плюс-сайз Эшли Грэм, ждущая скорого пополнения в семье, порадовала поклонников новыми фотографиями. Беременная знаменитость продемонстрировала округлившийся живот в ярком боди.

Грэм опубликовала несколько новых кадров на своей странице в Instagram. На снимках звезда позирует на парковке в розовом обтягивающем боди из коллаборации Fendi x Skims и в кожаном плаще. Образ модель дополнила черной сумкой, ботинками-челси, а также яркой губной помадой.

«Горячая мамочка-байкер или злодей из «Матрицы»?» — поинтересовалась Грэм мнением подписчиков о ее внешнем виде.

Новые фотографии беременной знаменитости восхитили ее поклонников. Комментаторы оставили под снимками модели множество комплиментов. По их мнению, звезда отлично выглядит в любой форме.

«Королева!»;

«Прекрасна в любом размере!»;

«Боже мой, ты само совершенство!»;

«Лучшая горячая мамочка-байкер на свете!» — написали восхищенные поклонники.

Эшли Грэм готовится ко вторым родам. Впервые знаменитость стала матерью в начале прошлого года, когда на свет появился ее сын от видеооператора Джастина Эрвина. О второй беременности модель объявила в июле.

Грэм не стесняется демонстрировать поклонникам свое тело без прикрас. Например, недавно она показала подписчикам свои растяжки.

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Все новости / Шоу-бизнес / Беременная модель Эшли Грэм восхитила поклонников снимками с округлившимся животом
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