Беременная модель Эшли Грэм восхитила поклонников снимками с округлившимся животом

Лос-Анджелес, 21 ноября. Американская модель плюс-сайз Эшли Грэм, ждущая скорого пополнения в семье, порадовала поклонников новыми фотографиями. Беременная знаменитость продемонстрировала округлившийся живот в ярком боди.

Грэм опубликовала несколько новых кадров на своей странице в Instagram. На снимках звезда позирует на парковке в розовом обтягивающем боди из коллаборации Fendi x Skims и в кожаном плаще. Образ модель дополнила черной сумкой, ботинками-челси, а также яркой губной помадой.

«Горячая мамочка-байкер или злодей из «Матрицы»?» — поинтересовалась Грэм мнением подписчиков о ее внешнем виде.

Новые фотографии беременной знаменитости восхитили ее поклонников. Комментаторы оставили под снимками модели множество комплиментов. По их мнению, звезда отлично выглядит в любой форме.

«Королева!»; «Прекрасна в любом размере!»; «Боже мой, ты само совершенство!»; «Лучшая горячая мамочка-байкер на свете!» — написали восхищенные поклонники.

Эшли Грэм готовится ко вторым родам. Впервые знаменитость стала матерью в начале прошлого года, когда на свет появился ее сын от видеооператора Джастина Эрвина. О второй беременности модель объявила в июле.

Грэм не стесняется демонстрировать поклонникам свое тело без прикрас. Например, недавно она показала подписчикам свои растяжки.