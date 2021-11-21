Законодательство Великобритании признало моллюсков и членистоногих разумными

Лондон, 21 ноября. Британское правительство активно разрабатывает проекты новых законов о защите животных. Будет принято множество ограничительных мер на экспорт и продажу экзотических животных.

Правительство Великобритании заказало исследования отдельных видов экзотических животных сотрудникам Лондонской школы экономики и политических наук. Эксперты обнаружили, что членистоногие и моллюски обладают способностью испытывать страх, страдания и боль.

Предполагается, что будет введен закон о запрете жестокого убийства ракообразных, то есть их нельзя будет сварить живьем. Таким образом, чтобы отведать деликатес, британцам сначала придется оглушить животное или заморозить.

Международная команда ученых исследовали найденного в янтаре на севере Мьянмы краба мелового периода возрастом почти 100 миллионов лет. Ученые предполагают, что животное обитало на деревьях.