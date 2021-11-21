Daily Express: отказ певца Бланта атаковать русских в Косово предотвратил масштабную войну

Лондон, 21 ноября. Британский певец Джеймс Блант рассказал, как ему удалось предотвратить масштабный конфликт между НАТО и Россией в 1999 году. Об этом пишет газета Daily Express.

По словам Бланта, до начала музыкальной карьеры он был офицером-разведчиком Вооруженных сил Великобритании и проходил службу в подразделении НАТО на территории Косово в 1999 году. В июне 1999 года его подразделение получило приказ захватить косовский аэропорт Слатина, однако он оказался занят российскими десантниками, передает «ПолитРоссия».

«Мне отдали прямой приказ выдавить оттуда около 200 русских. Я был командующим офицером, а за нами стоял мой отряд. Прямая команда пришла от генерала Уэсли Кларка и заключалась в том, чтобы одолеть их. При этом были использованы разные слова, которые нам показались необычными. По радиосвязи прозвучали такие призывы, как «уничтожить», — рассказал Блант.

Певец признался, что был готов саботировать приказ, так как считал «полным безумием» ввязываться в вооруженное противостояние с русскими. Ситуацию спас британский генерал Майк Джексон, который выступил против штурма аэропорта.

«К счастью, потом заговорил генерал Майк Джексон, чьими точными словами было: «Я не хочу, чтобы мои солдаты несли ответственность за начало третьей мировой войны». Он сказал, почему бы нам не успокоиться», — отметил музыкант.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Великобритании направило британских военных на границу Польши и Белоруссии для помощи Варшаве в урегулировании миграционного кризиса. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания несет ответственность за возникший на белорусско-польской границе кризис. Дипломат напомнила, что именно Лондон и Вашингтон в 2003 году инициировали вторжение в Ирак, которое привело к массовому бегству жителей из страны.