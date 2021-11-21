Белоруссия сообщила о конструктивном диалоге с польскими пограничниками

Брест, 21 ноября. Обмен информацией между польскими и белорусскими пограничниками стал более конструктивным. Об этом сказал начальник оперативно-ситуационного центра Брестской пограничной группы Сергей Козловский.

В последнее время контакты были просто формальностью. Сейчас ситуация изменилась.

«Польские коллеги стали в рабочем порядке выходить на связь с оперативно-ситуационным пунктом управления Брестской пограничной группы для совместной работы над разрешением возникающих вопросов», — цитирует Козловского Sputnik Беларусь.

Страны Прибалтики и Польша стали сообщать о задержании нелегальных мигрантов из Африки и Ближнего Востока. В Варшаве допустили закрытие границ с Белоруссией из-за наплыва беженцев.