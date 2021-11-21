Миро ответила на заявления о прививке скончавшегося от последствий коронавируса Гаркалина

Москва, 21 ноября. Популярный блогер и обозреватель жизни звезд Лена Миро отреагировала на комментарии о вакцинации актера и педагога Валерия Гаркалина, который умер от последствий коронавируса. Автор блога попыталась объяснить своим читателям, как работают прививки.

Миро посвятила смерти артиста пост в своем блоге, после чего в комментариях начали возмущаться, что она не пишет о прививке Гаркалина. По данным СМИ, актер якобы прошел вакцинацию дважды разными препаратами. Предполагается, что в первый раз у него не выработались антитела.

Блогер ответила на претензии читателей в новом посте. По ее словам, эффективность вакцин от других заболеваний достигает 60%, и уже при таком показателе препарат считается работающим.

«У всех вакцин от коронавируса эффективность значительно выше. 80–90%, насколько я помню. Но все равно она не может быть стопроцентной — да и не нужно это! Не в этом цель вакцинации!» — возмутилась Миро.

Автор блога уточнила, что цель вакцинации — спасти популяцию в целом. Даже если привить все население, около 10% будут подвержены риску заражения, но вирус просто не доберется до этих людей, утверждает обозреватель жизни звезд.

«Если бы все были привиты, Валерий Гаркалин просто не заболел бы — ему не от кого было бы заразиться. Так действует любая прививочная кампания. Она создана не для спасения напрямую конкретного человека, а, защищая все общество, спасает каждого его члена», — подчеркнула блогер.

Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Напомним, Валерий Гаркалин скончался 20 ноября на 68-м году жизни. Медики боролись за него почти два месяца, но в итоге актер умер от полиорганной недостаточности. Похороны артиста пройдут 23 ноября на Миусском кладбище.