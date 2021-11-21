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Партия власти и оппозиция принимают участие в региональных выборах в Венесуэле

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 16:55
Весь мир
Партия власти и оппозиция принимают участие в региональных выборах в Венесуэле
Федеральное агентство новостей  / 

Сегодня в Венесуэле пройдут долгожданные региональные и местные выборы, на которых население проголосует за 23 губернаторов, 335 мэров, 253 членов законодательных советов и 2471 муниципального советника. В 2021 году, после многолетнего отказа от участия в выборах и упорных призывов к бойкоту, в голосовании примут участие оппозиционные силы. Несмотря на небольшие шансы на победу антиправительственных сил из-за сильной раздробленности и высокого уровня поддержки партии президента Николаса Мадуро, выборы 21 ноября создают возможность для возобновления участия оппозиции в политической жизни страны.

Обстановка накануне голосования

На региональных выборах в 2017 году правящая коалиция победила в 17 из 23 штатов. Это был последний избирательный цикл, в котором участвовали противники власти.

Согласно Исследованию национальной конъюнктуры, 53% граждан намерены принять участие в голосовании, а 12,3% заявили о намерении воздержаться. В целом ожидается, что явка избирателей может увеличиться по сравнению с предыдущими годами, поскольку возвращение в избирательный процесс поддержали оппозиционные партии, а в выборах будут участвовать иностранные наблюдатели.

За 3082 должности будут бороться более 70 тысяч кандидатов от 37 партий.

Избирательные участки откроются в 06:00 и будут работать до 18:00 по местному времени. В ходе голосования будут соблюдаться необходимые санитарные меры, направленные на недопущение распространения COVID-19.

Избирательный процесс ознаменовался также тем, что впервые за 15 лет за процессом голосования будут следить наблюдатели от Европейского союза и американского Центра Картера, основанного бывшим главой США Джимми Картером.

В мае 2021 председатель Национального избирательного совета (CNE) Педро Кальсадилья подчеркивал, что стремится обеспечить как можно более активное участие иностранных наблюдателей с целью «гарантировать высокую явку». Данная мера входит в список требований, предъявленных оппозицией.

Предвыборные прогнозы

По мнению главы аналитического центра Datanálisis Луиса Висенте Леона, очень сложно прогнозировать итоги региональных выборов, так как речь идет не об одном голосовании, а сразу о нескольких сотнях в разных частях Венесуэлы.

«У каждого штата и муниципалитета своя жизнь. Например, в Сулии ожидается явка в 70%, что намного выше среднего уровня по стране», — отметил Леон.

А в штате Миранда, в котором расположена столица Венесуэлы, ожидаемая явка составляет менее 40%. Средний национальный показатель, по некоторым прогнозам, будет равняться примерно 45%.

По оценкам Datanálisis, правящая коалиция во главе с Единой социалистической партией Венесуэлы (PSUV) победит в большинстве регионов — по крайней мере в 17 штатах. Правительственные силы имеют достаточную поддержку среди населения и высокие шансы победить благодаря активной предвыборной кампании и политической слабости оппозиции.

Партия власти и оппозиция принимают участие в региональных выборах в Венесуэле
Федеральное агентство новостей /

Оппозиция действующей власти ожидает получить большинство голосов в регионах Сулия, Мерида и Лара, а также в Миранде, Нуэва-Эспарте и Тачире. Худшим сценарием для оппозиции будет победа лишь в двух штатах — Сулия и Лара.

«Политическая карта выборов явно «красная». Оппозиция имеет шансы победить лишь в шести из 23 провинций, при этом они могут получить даже меньше шести», — отмечает представитель Datanálisis.

Возвращение оппозиции

Партия власти и оппозиция принимают участие в региональных выборах в Венесуэле
Федеральное агентство новостей /

После трехлетнего бойкота ведущие оппозиционные силы заявили о намерении вновь участвовать в выборах. «Единая платформа Венесуэлы», в состав которой входит ряд антиправительственных партий, сообщила об этом в сентябре 2021 года. Это решение ознаменовало собой отказ от тактики бойкота выборов, которая не привела к желаемым результатам.

Глава социально-либеральной партии «За справедливость» Энрике Каприлес, являющийся одним из лидеров оппозиции, давно ратовал за участие в выборах, указывая на провал прежней стратегии. Тем временем представитель партии «Народная воля» и самопровозглашенный временный президент страны Хуан Гуайдо изначально был главным противником данной идеи, и заранее обвинил власти в фальсификациях в ходе избирательного процесса.

По словам журналиста Мойсеса Наима, оппозиция состоит из группы «запутавшихся и раздробленных» сил, представители которых «ставят свои личные цели во главу угла».

«Следует признать, что оппозиция проявила склонность к недальновидности, так как часто ее лидеры занимаются удовлетворением своих потребностей и политических амбиций вместо стремления к единству, которого так не хватает», — отметил Наим.

Противники власти сильно раздроблены по причине внутренних распрей относительно стратегии свержения правящих сил. По мнению Наима, оппозиция переживает такой период, в который она не способна создать действительно «единую платформу с согласованными правилами игры».

Напряженность с США

Голосование проходит на фоне переговоров по подписанию соглашения между правительством и оппозицией в результате диалога, который начался в августе в Мексике при посредничестве Норвегии.

В результате нескольких раундов переговоров, которые Мадуро назвал «большой победой» для страны, стороны достигли значительного прогресса и подписали ряд соглашений.

Тем не менее в октябре 2021 года власти Венесуэлы заявили о приостановке участия в диалоге из-за экстрадиции в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба. Действия Вашингтона в Каракасе назвали «опасным прецедентом».

Ближе к дате голосования Николас Мадуро вновь обвинил Правительство США в подготовке заговора против региональных выборов 21 ноября, ссылаясь на статью в СМИ, согласно которой некий представитель Белого дома заявил о возможной попытке «повлиять» на итоги предстоящего плебисцита. Президент потребовал американскую сторону проявить уважение к суверенитету Венесуэлы.

США и ряд других государств оказывают на Каракас давление посредством введения экономических санкций, включая эмбарго на поставки товаров первой необходимости, нефтепродуктов, а также замораживания активов страны за рубежом.

Ситуация в Венесуэле

Экономическая, социальная и политическая ситуация в Венесуэла стремительно ухудшилась за последнее десятилетие. Это было вызвано в первую очередь падением цен на нефть — основной экспортный продукт страны — и «ковровыми» американскими санкциями против венесуэльского нефтяного сектора, которые практически лишили Венесуэлу рынков сбыта.

Экономический спад наблюдался в южноамериканском государстве почти целое десятилетие и усилился после того, как в 2015 году против страны была введена серия санкций со стороны США — главным образом из-за сокращения поступлений от продажи нефти. Согласно исследованию Католического университета Андрес Белло, в 2020 году уровень бедности в Венесуэле составлял 80%.

Международный валютный фонд прогнозирует, что, показатель инфляции в стране достигнет 2700% в 2021 году. Это будет сопровождаться падением ВВП на 5% и замедлением экономического роста. В этих условиях власти предпринимают различные попытки приостановить инфляцию путем внедрения собственной криптовалюты и деноминации боливара.

Сегодняшние выборы имеют большое значение для Венесуэлы, так как постепенное возвращение оппозиции в политическую жизнь страны на фоне попыток диалога с правительством может со временем обеспечить более высокую стабильность в государстве.

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