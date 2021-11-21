Партия власти и оппозиция принимают участие в региональных выборах в Венесуэле

Сегодня в Венесуэле пройдут долгожданные региональные и местные выборы, на которых население проголосует за 23 губернаторов, 335 мэров, 253 членов законодательных советов и 2471 муниципального советника. В 2021 году, после многолетнего отказа от участия в выборах и упорных призывов к бойкоту, в голосовании примут участие оппозиционные силы. Несмотря на небольшие шансы на победу антиправительственных сил из-за сильной раздробленности и высокого уровня поддержки партии президента Николаса Мадуро, выборы 21 ноября создают возможность для возобновления участия оппозиции в политической жизни страны.

¡Llegó el Domingo #21Nov! Suena la diana de la victoria, los cohetones, palpita fuerte el corazón. Vamos a votar venezolanas y venezolanos, unidos por amor a la Patria, en Paz y Armonía. ¡A Votar para Ganar! ¡Ganar para Avanzar! pic.twitter.com/lJzXAoADRB — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 21, 2021

Обстановка накануне голосования

На региональных выборах в 2017 году правящая коалиция победила в 17 из 23 штатов. Это был последний избирательный цикл, в котором участвовали противники власти.

Согласно Исследованию национальной конъюнктуры, 53% граждан намерены принять участие в голосовании, а 12,3% заявили о намерении воздержаться. В целом ожидается, что явка избирателей может увеличиться по сравнению с предыдущими годами, поскольку возвращение в избирательный процесс поддержали оппозиционные партии, а в выборах будут участвовать иностранные наблюдатели.

Felicito a los partidos políticos de oposición, al GPPSB, a sus candidatas y candidatos por los extraordinarios cierres de campañas en los estados y municipios del país. Es el espíritu democrático del pueblo venezolano. Este #21Nov votamos por la Paz y la soberanía de la Patria. pic.twitter.com/mchCtmyokI — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 18, 2021

За 3082 должности будут бороться более 70 тысяч кандидатов от 37 партий.

Избирательные участки откроются в 06:00 и будут работать до 18:00 по местному времени. В ходе голосования будут соблюдаться необходимые санитарные меры, направленные на недопущение распространения COVID-19.

Избирательный процесс ознаменовался также тем, что впервые за 15 лет за процессом голосования будут следить наблюдатели от Европейского союза и американского Центра Картера, основанного бывшим главой США Джимми Картером.

В мае 2021 председатель Национального избирательного совета (CNE) Педро Кальсадилья подчеркивал, что стремится обеспечить как можно более активное участие иностранных наблюдателей с целью «гарантировать высокую явку». Данная мера входит в список требований, предъявленных оппозицией.

Предвыборные прогнозы

По мнению главы аналитического центра Datanálisis Луиса Висенте Леона, очень сложно прогнозировать итоги региональных выборов, так как речь идет не об одном голосовании, а сразу о нескольких сотнях в разных частях Венесуэлы.

«У каждого штата и муниципалитета своя жизнь. Например, в Сулии ожидается явка в 70%, что намного выше среднего уровня по стране», — отметил Леон.

¡MIRANDA está lista! ✊????



Alegría, lealtad y un profundo respaldo a la Revolución se hizo sentir en Petare para acompañar el gran cierre de campaña ¡Rumbo a la victoria @HectoRodriguez! ❤️#MirandaTieneConQué pic.twitter.com/1URHooxMk6 — Pedro Infante A. (@pinfantea) November 18, 2021

А в штате Миранда, в котором расположена столица Венесуэлы, ожидаемая явка составляет менее 40%. Средний национальный показатель, по некоторым прогнозам, будет равняться примерно 45%.

По оценкам Datanálisis, правящая коалиция во главе с Единой социалистической партией Венесуэлы (PSUV) победит в большинстве регионов — по крайней мере в 17 штатах. Правительственные силы имеют достаточную поддержку среди населения и высокие шансы победить благодаря активной предвыборной кампании и политической слабости оппозиции.

#21Nov #EleccionesVE



A las elecciones locales y regionales regresa un amplio sector de la oposición, después de 15 años.



De los 21 millones de votantes, una quinta parte ha dejado el país en busca de un mejor futuro.



pic.twitter.com/Aob7AwHUgp

@dw_espan — Reporte Ya (@ReporteYa) November 21, 2021

Федеральное агентство новостей /

Оппозиция действующей власти ожидает получить большинство голосов в регионах Сулия, Мерида и Лара, а также в Миранде, Нуэва-Эспарте и Тачире. Худшим сценарием для оппозиции будет победа лишь в двух штатах — Сулия и Лара.

«Политическая карта выборов явно «красная». Оппозиция имеет шансы победить лишь в шести из 23 провинций, при этом они могут получить даже меньше шести», — отмечает представитель Datanálisis.

Возвращение оппозиции

Федеральное агентство новостей /

После трехлетнего бойкота ведущие оппозиционные силы заявили о намерении вновь участвовать в выборах. «Единая платформа Венесуэлы», в состав которой входит ряд антиправительственных партий, сообщила об этом в сентябре 2021 года. Это решение ознаменовало собой отказ от тактики бойкота выборов, которая не привела к желаемым результатам.

Глава социально-либеральной партии «За справедливость» Энрике Каприлес, являющийся одним из лидеров оппозиции, давно ратовал за участие в выборах, указывая на провал прежней стратегии. Тем временем представитель партии «Народная воля» и самопровозглашенный временный президент страны Хуан Гуайдо изначально был главным противником данной идеи, и заранее обвинил власти в фальсификациях в ходе избирательного процесса.

Los monaguenses hablaron, y están decididos por el cambio. Este domingo los hijos de Yelitza van pa fuera, y el #22Nov con la ayuda de DIOS arrancamos la reconstrucción de nuestro estado. ¡Gracias Monagas, unidos vamos por el triunfo! #UnidosTúYYoPorMonagas pic.twitter.com/JYpGuIHRDR — Piero Maroun (@PieroMaroun) November 19, 2021

По словам журналиста Мойсеса Наима, оппозиция состоит из группы «запутавшихся и раздробленных» сил, представители которых «ставят свои личные цели во главу угла».

«Следует признать, что оппозиция проявила склонность к недальновидности, так как часто ее лидеры занимаются удовлетворением своих потребностей и политических амбиций вместо стремления к единству, которого так не хватает», — отметил Наим.

Противники власти сильно раздроблены по причине внутренних распрей относительно стратегии свержения правящих сил. По мнению Наима, оппозиция переживает такой период, в который она не способна создать действительно «единую платформу с согласованными правилами игры».

Los venezolanos siempre hemos trabajado juntos para lograr grandes cosas. Ejerciendo nuestro derecho al voto, lograremos avanzar a un mejor futuro.



Juntos somos fuertes, este domingo ¡VOTA! pic.twitter.com/Mr77HIigh9 — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) November 20, 2021

Напряженность с США

Голосование проходит на фоне переговоров по подписанию соглашения между правительством и оппозицией в результате диалога, который начался в августе в Мексике при посредничестве Норвегии.

В результате нескольких раундов переговоров, которые Мадуро назвал «большой победой» для страны, стороны достигли значительного прогресса и подписали ряд соглашений.

Тем не менее в октябре 2021 года власти Венесуэлы заявили о приостановке участия в диалоге из-за экстрадиции в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба. Действия Вашингтона в Каракасе назвали «опасным прецедентом».

"Este es un caso meramente político, queremos que esto se replique con todos los pueblos del mundo. Estados Unidos estaba persiguiendo a Alex Saab solo por ayudar a Venezuela", @LailaTajeldine. #SaabHéroeAntibloqueo pic.twitter.com/OCREcc2Hxu — PSUV (@PartidoPSUV) November 19, 2021

Ближе к дате голосования Николас Мадуро вновь обвинил Правительство США в подготовке заговора против региональных выборов 21 ноября, ссылаясь на статью в СМИ, согласно которой некий представитель Белого дома заявил о возможной попытке «повлиять» на итоги предстоящего плебисцита. Президент потребовал американскую сторону проявить уважение к суверенитету Венесуэлы.

США и ряд других государств оказывают на Каракас давление посредством введения экономических санкций, включая эмбарго на поставки товаров первой необходимости, нефтепродуктов, а также замораживания активов страны за рубежом.

Ситуация в Венесуэле

Экономическая, социальная и политическая ситуация в Венесуэла стремительно ухудшилась за последнее десятилетие. Это было вызвано в первую очередь падением цен на нефть — основной экспортный продукт страны — и «ковровыми» американскими санкциями против венесуэльского нефтяного сектора, которые практически лишили Венесуэлу рынков сбыта.

Экономический спад наблюдался в южноамериканском государстве почти целое десятилетие и усилился после того, как в 2015 году против страны была введена серия санкций со стороны США — главным образом из-за сокращения поступлений от продажи нефти. Согласно исследованию Католического университета Андрес Белло, в 2020 году уровень бедности в Венесуэле составлял 80%.

Международный валютный фонд прогнозирует, что, показатель инфляции в стране достигнет 2700% в 2021 году. Это будет сопровождаться падением ВВП на 5% и замедлением экономического роста. В этих условиях власти предпринимают различные попытки приостановить инфляцию путем внедрения собственной криптовалюты и деноминации боливара.

Сегодняшние выборы имеют большое значение для Венесуэлы, так как постепенное возвращение оппозиции в политическую жизнь страны на фоне попыток диалога с правительством может со временем обеспечить более высокую стабильность в государстве.