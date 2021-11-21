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Власти Курской области провели форум «Помогаем вместе» для поддержки детей-инвалидов

Общество
Власти Курской области провели форум «Помогаем вместе» для поддержки детей-инвалидов
pixabay.com  /  Steve Buissinne

Курск, 21 ноября. Первый региональный форум «Особое детство. Помогаем вместе» прошел на территории Курска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Власти региона решили приурочить данное мероприятие ко Всероссийскому дню правовой помощи детям. В этом году данное мероприятие отмечается 19 ноября.

«Мы должны помнить, что люди с ограниченными возможностями не ограничены в правах. Чтобы обеспечить им равенство во всех сферах общественной жизни и создать условия для развития, необходимо взаимодействие государства и общества», — отметила детский омбудсмен в Курской области Наталья Листопадова.

Участники форума обсудили проблемы индивидуальной реабилитации, меры социальной поддержки, а также предоставление необходимых льгот родителям. Также в ходе мероприятия подняли вопросы досрочного выхода родителя такого ребенка на пенсию.

Недавно стала известно, что 45-летняя жительница Армавира Наталья Якушева стала волонтером. Она помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. При этом россиянка уже долгое время прикована к инвалидному креслу.

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