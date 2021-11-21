Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 17:02
17:02
Экономика
Инициативу Путина по повышению прожиточного минимума подержали в Госдуме
17:02
Наука
Генетик Гуаньнин обнаружил, что гены европейцев подстроились под местность и тип климата
17:01
Общество
Небольшие заморозки ожидаются в Москве в начале недели
16:59
Шоу-бизнес
Овдовевший Прохор Шаляпин встретился со своей бывшей возлюбленной
16:57
Общество
Врачи Детской исследовательской больницы определили «переключатели» иммунной системы
16:57
Происшествия
Водитель погиб после столкновения машины каршеринга с опорой ЛЭП в Туле
16:56
Общество
Останки героя ВОВ из Нижегородской области нашли в братской могиле под Калугой
16:54
Происшествия
Сотрудники МЧС потушили два вспыхнувших автомобиля после ДТП в Петербурге
16:51
Общество
Начались клинические испытания первой назальной вакцины от болезни Альцгеймера в США
16:49
Общество
Вернувшиеся из Германии россияне рассказали, от чего излечились в РФ
Все новости

Церемония присяги новобранцев-мотострелков ЮВО состоялась на Мамаевом кургане

Армия
Церемония присяги новобранцев-мотострелков ЮВО состоялась на Мамаевом кургане
mil.ru  /  Минобороны РФ

Волгоград, 21 ноября. Первые новобранцы мотострелкового соединения Южного военного округа осеннего призыва приняли Военную присягу. Церемония состоялась в Волгограде на Мамаевом кургане, сообщает пресс-служба ЮВО.

Как говорится в сообщении, с оружием в руках около 100 бойцов присягнули на верность Российской Федерации и поклялись достойно исполнять свой воинский долг. В данном соединении проходят службу молодые люди их разных регионов РФ, расположенных на территории ЮВО, в том числе из Краснодара, Ростова-на-Дону, Калмыкии, Астрахани, Дагестана.

Представители командования воинской части, администрации области, города, а также ветераны Великой Отечественной войны поздравили солдат с таким важным шагом и пожелали успехов в службе.

Стоит отметить, что в течение первого месяца после призыва новобранцы проходили курс общевойсковой подготовки и получали знания по огневой, медицинской, инженерной подготовке и другим предметам.

Ранее сообщалось, что на полигонах, войсковых стрельбищах и полевых учебных комплексах Южного военного округа завершается подготовка к зимнему периоду обучения.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Церемония присяги новобранцев-мотострелков ЮВО состоялась на Мамаевом кургане
вс рф юво присяга мамаев курган
Комментировать