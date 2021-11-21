Церемония присяги новобранцев-мотострелков ЮВО состоялась на Мамаевом кургане

Волгоград, 21 ноября. Первые новобранцы мотострелкового соединения Южного военного округа осеннего призыва приняли Военную присягу. Церемония состоялась в Волгограде на Мамаевом кургане, сообщает пресс-служба ЮВО.

Как говорится в сообщении, с оружием в руках около 100 бойцов присягнули на верность Российской Федерации и поклялись достойно исполнять свой воинский долг. В данном соединении проходят службу молодые люди их разных регионов РФ, расположенных на территории ЮВО, в том числе из Краснодара, Ростова-на-Дону, Калмыкии, Астрахани, Дагестана.

Представители командования воинской части, администрации области, города, а также ветераны Великой Отечественной войны поздравили солдат с таким важным шагом и пожелали успехов в службе.

Стоит отметить, что в течение первого месяца после призыва новобранцы проходили курс общевойсковой подготовки и получали знания по огневой, медицинской, инженерной подготовке и другим предметам.

Ранее сообщалось, что на полигонах, войсковых стрельбищах и полевых учебных комплексах Южного военного округа завершается подготовка к зимнему периоду обучения.