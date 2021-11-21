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Фигуристка Медведева отреагировала на новость о расставании Милохина с Гаврилиной

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 15:53
Шоу-бизнес
Фигуристка Медведева отреагировала на новость о расставании Милохина с Гаврилиной
Global Look Press  /  Kenjiro Matsuo/AFLO

Москва, 21 ноября. Партнерша Дани Милохина по шоу «Ледниковый период» Евгения Медведева заявила, что не имеет никакого отношения к личной жизни блогера и не хочет ее комментировать.

Популярный тиктокер Милохин расстался со своей девушкой Юлей Гаврилиной. Пользователи в Сети предполагали, что это произошло по вине Евгении Медведевой. Они считают, что парень очень сблизился с фигуристкой на съемках ледового шоу. Именитая спортсменка призналась — она действительно заметила негативную реакцию фолловеров из-за разрыва интернет-звезд, но не считает себя причастной к этому.

«Да, я заметила кучу комментариев на эту тему, но скажу так: я никак с этим не связана и вообще комментировать личную жизнь кого-то без его присутствия считаю неправильным. Я не знаю Юлю лично, я с ней ни разу не общалась, ни разу не виделась, видела ее только пару раз в TikTok и в Instagram», — поделилась она с изданием Elle Girl.

Накануне Милохин и Медведева выступили в очередном выпуске «Ледникового периода». Они прокатились под композицию Take Me to Church, этот номер получил наивысшие оценки судей. Счастливые фигуристы тут же поцеловались в губы, чем восхитили телезрителей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Фигуристка Медведева отреагировала на новость о расставании Милохина с Гаврилиной
медведева Милохин Гаврилина
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