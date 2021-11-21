Глава МИД Франции призвал Путина «оказать давление» на Белоруссию в вопросе мигрантов

Париж, 21 ноября. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что президент РФ Владимир Путин должен вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом дипломат заявил в эфире радиостанции RTL.

Как заметил глава французского МИД, у российского лидера хорошие отношения с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«У Путина тесные связи с Лукашенко, у него должны быть способы реагировать, оказать давление — дипломатическое или, возможно, другое, поскольку страны связывает и история, и соседство, и экономическое сотрудничество, и политическое», — сказал Ле Дриан.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт ранее выразила мнение, что Польша использует миграционный кризис в своих целях. По ее словам, одной из них является обретение соответствующего статуса, который напрямую связан с дотациями Евросоюза.