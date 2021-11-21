Максим Шугалей осудил премьера Ливии за угрозы срыва выборов

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в комментарии ФАН раскритиковал действия премьер-министра переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамида Дабибы. По его словам, политика следует наказать за попытки сорвать президентские и парламентские выборы.

Ливийские чиновники обратили внимание на неоднозначные заявления главы кабмина в сторону Высшей избирательной комиссии и Палаты представителей. Он сказал, что если ВИК и парламент откажутся уважать участие каждого кандидата в плебисците, то это обойдется ведомствам «очень дорого».

Причиной негодования премьера стала статья 12 закона о выборах президента. Согласно документу, претендент обязан покинуть занимаемую должность за три месяца до процесса голосования, чего Дабиба не сделал.

Теперь глава кабмина требует внести поправки в законодательство и готов надавить на избирком ради регистрации в качестве кандидата. Местные СМИ нашли связь политика с недавней кибератакой на официальную страницу ВИК в Facebook.

twitter.com / @Dabaibahamid

Президент ФЗНЦ обратил внимание, что Абд аль-Хамид Дабиба в первую очередь нарушает свое обещание не баллотироваться в президенты, которое дал во время речи по случаю вступления в должность премьер-министра. Во-вторых, он знал о статье 12, но намеренно остался у власти.

«По сути глава правительства участвовал в подготовке всеобщих выборов и сейчас движется по пути вне правового поля. Это абсолютно неправильно, и его нельзя допускать к плебисциту. Безусловно, Высшая избирательная комиссия поступает правильно, отказывая в регистрации. Никакого нарушения закона в этих действиях нет. Дабиба упустил время и свое право баллотировать на пост руководителя страны 24 сентября и в этом, кроме него, никто не виноват», — заявил социолог.

Максим Шугалей напомнил о нестабильной ситуации в Ливии. Специалисты ФЗНЦ подготовили и опубликовали документальный фильм о новой террористической угрозе на севере Африки. По его мнению, этим может воспользоваться ливийский политик.

«Тут возможны различные сценарии, учитывая, что в каждом доме находятся по три автомата и все может решиться с применением оружия. В стране достаточно большой уровень криминала, а также власть принадлежит различным группировкам. Безусловно, здесь возможна угроза убийства или давление на членов избирательной комиссии и парламента. Я не исключаю любое развитие событий», — сказал он.

Prt Scr vk.com / Шугалей Максим Президент ФЗНЦ

С приближением даты выборов в Ливии активизировалась запрещенная в России организация «Братья-мусульмане»1. Боевики мобилизовались для блокировки работы избирательных центров и ведут подрывную деятельность для саботажа плебисцита. Социолог считает, что Дабиба может заключить сделку с радикалами для давления на избирком.

«Ситуация действительно сложная и я допускаю, что премьер может заручиться поддержкой боевиков для попытки сорвать выборы. Мы должны понимать, что внутренняя ситуация в стране неоднозначна. Простые граждане готовы принять любого президента по результатам подсчета бюллетеней, однако противоборствующие политические силы наверняка постараются оспорить итоги голосования. Не все закончится после плебисцита. Отдельные партии начнут писать претензии и пытаться оспорить результаты. Главное, чтобы ситуация не перешла в вооруженный конфликт», — подчеркнул президент ФЗНЦ.

Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

Максим Шугалей добавил, что премьер-министра следует наказать, если он попытается сорвать президентские и парламентские выборы.

«Следует ввести санкции. Закон и итоги Парижской конференции по Ливии в этом вопросе говорят однозначно. Участвовать он не имеет права, сложить свои полномочия ему никто не мешал. Оставшись на должности премьера, он потерял возможность стать президентом. Как можно относится к лидеру, если он пришел к власти при нарушении законодательства. Потенциальное участие Дабибы в выборах ставит под сомнение легитимность всего процесса голосования», — считает эксперт.

Социолог назвал «миной замедленного действия» нынешние попытки премьера зарегистрироваться в качестве кандидата. Даже если ВИК даст возможность ему баллотироваться, то итоги плебисцита никто не примет — ни местные жители, ни международное сообщество.

«Чтобы выборы посчитали честными и справедливыми, необходимо четко следовать законодательству. Очень надеюсь, что они пройдут в срок. Для ливийцев созданы все условия для прямого избрания президента. В то время, когда мы были в Триполи, почти все говорили, что примут любого президента, если он будет избран честно и народом Ливии», — заключил Максим Шугалей.

Высшая избирательная комиссия ранее сообщала, что придерживается нейтралитета при регистрации кандидатов в парламент и на пост главы государства. Специалисты ВИК подготовили предварительный список претендентов. Для подачи заявки осталось менее 48 часов.

1 Организация запрещена на территории РФ.