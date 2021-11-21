Палеонтологи из университета Рио-де-Жанейро обнаружили останки редкого беззубого динозавра

Рио-де-Жанейро, 21 ноября. Археологи Федерального университета Рио-де-Жанейро нашли в Бразилии окаменелости, которые принадлежали неизвестному ранее виду беззубого динозавра.

Палеонтологи наткнулись на останки на юге страны в штате Парана. Экспертиза показала, что ранее данный вид жил более 70 миллионов лет назад. Официальное название Berthasaura leopoldinae животное получило в память Берты Лутц и бразильской императрицы XIX века Марии Леопольдины.

Длина динозавра была не больше метра, а в высоту он достигал 80 сантиметров. Его отнесли к хищной группе тераподам. В отличии от свои собратьев он не имел зубов, но обладал ртом, который был больше похож на клюв.

Немецкие палеонтологи обнаружили вид динозавров с шипами на плечах на северо-востоке Бразилии. Они были размером не больше современной курицы, а их тела покрывали перья.