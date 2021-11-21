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Пострадавшая при пожаре Хлебникова остается в искусственной коме

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 15:39
Общество
Пострадавшая при пожаре Хлебникова остается в искусственной коме
instagram.com  /  @marina_hlebnikova_official

Москва, 21 ноября. Певица Марина Хлебникова, которая серьезно пострадала при пожаре в московской квартире, пока находится в тяжелом состоянии, но без крайности. Об этом сообщил источник ФАН.

Обгоревшая артистка по-прежнему пребывает в искусственной коме. Знаменитость ненадолго приводили в чувства, чтобы понять, как она переносит боль. Было принято решение пока оставить Хлебникову в коме, чтобы ей было легче.

Кроме того, источник опроверг сведения об истерике, которая якобы случилась у певицы, когда она пришла в себя. СМИ писали, что артистка будто бы эмоционально приняла новость о своем обгоревшем лице. По словам источника, ничего подобного не происходило.

Напомним, пожар, при котором пострадала Марина Хлебникова, произошел вечером 18 ноября. Певицу госпитализировали в ожоговое отделение НИИ имени Склифосовского. За артистку переживают многие коллеги, например, певица Наталья Штурм.

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