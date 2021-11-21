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Специалисты Росконтроля озвучили результаты экспертизы черного чая в пакетиках

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Общество
Специалисты Росконтроля озвучили результаты экспертизы черного чая в пакетиках
pixabay.com  /  PD

Москва, 21 ноября. Экспертный центр Союза потребителей сообщил, каких марок черного чая в пакетиках следует избегать в магазине. Специалисты Росконтроля провели экспертизу популярных видов согревающего напитка, доступного любому россиянину.

Для исследования были отобраны образцы крупнолистового черного чая. Эксперты приобрели в российских магазинах заготовки для напитков популярных брендов, которые пользуются наибольшим спросом. На официальном сайте ведомства отмечены семь образцов, которые прошли полную проверку и были одобрены для покупателя.

Две марки чая проверку экспертизы не прошли и были внесены в черный список. Один из них содержал на упаковке уточнение, что продукт является крупнолистовым, что не подтвердилось при проверке. К тому же он не соответствовал ГОСТу по ряду параметров. В нем содержалось много корешков, чай был скрученный и недостаточно ровный.

Горячий чай с добавлением трав способен укрепить иммунитет в осенний период. Об этом рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

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чай проверка росконтроль
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