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Киркоров устроит день рождения дочери в стиле фильма «101 далматинец»

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Шоу-бизнес
Киркоров устроит день рождения дочери в стиле фильма «101 далматинец»
instagram.com  /  @fkirkorov

Москва, 21 ноября. Известный российский певец Филипп Киркоров заявил, что готовится шикарно отметить десятилетие своей дочери Аллы-Виктории.

Праздник состоится на вилле в Московской области, добавил поп-король. По его словам, всем гостям приготовили эксклюзивные приглашения, которые обошлись в кругленькую сумму. Торжество организует агентство праздников в стиле фильма «101 далматинец».

«Команда у нас крутая. Новое агентство — и сразу десятилетие моей дочери. Она будет просто красотка», — поделился Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Алла-Виктория отметит свой маленький юбилей 26 ноября. Девочка будет ждать на праздник весь свет российского шоу-бизнеса. Исполнитель хита «Зайка моя» никогда не жалеет денег на свою наследницу. На девятилетие он подарил девочке золотой браслет стоимостью более полумиллиона рублей. Не скупился Киркоров и на подарки для сына Мартина. Поклонники считают, что звездный отец не должен так сильно баловать своих детей.

Ранее участник «Евровидения» Сергей Лазарев показал своих подросших детей — Никиту и Аню. Вместе с ними он нарядил елку к Новому году.

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Все новости / Шоу-бизнес / Киркоров устроит день рождения дочери в стиле фильма «101 далматинец»
киркоров дочь день рождения
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