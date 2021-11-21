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Польша еще не приняла решение о закрытии пункта пропуска «Кузница»

Политика
Польша еще не приняла решение о закрытии пункта пропуска «Кузница»
pixabay.com

Варшава, 21 ноября. Польская сторона пока не приняла окончательного решения о закрытии железнодорожного пункта пропуска «Кузница» на границе с Республикой Беларусь, сообщил пресс-секретарь Правительства Польши Петр Мюллер.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель кабинета министров отметил, что сейчас решения о закрытии пункта пока нет, однако Варшава продолжает анализировать ситуацию.

«На этот момент кажется, что те требования, которые были направлены в сторону Белоруссии, выполнены. Может, такого решения и не надо будет принимать», — сказал Петр Мюллер.

Пресс-секретарь не исключил того, что Польша может применить экономические и политические инструменты в отношении Белоруссии.

Как стало известно ранее, премьер Польши Матеуш Моравецкий допустил закрытие границы с Республикой Беларусь. По его словам, Варшава думает над шагами в характере все более серьезных экономических санкций.

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