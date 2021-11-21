«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Роман Архипов

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стал экс-солист группы «Челси» Роман Архипов.

Роман Архипов в одночасье стал известен на всю страну, когда ему был всего 21 год. «Фабрика звезд-6» в 2006 году дала ему путевку в жизнь. Он подписал контракт на семь лет с Виктором Дробышем и стал участником «Челси». Во время беседы на шоу «Давай поговорим» Роман рассказал, что в группу он не хотел, потому что в душе всегда был больше рок-музыкантом, да и танцевать не умел. Но на «Фабрике звезд» Архипову посчастливилось поработать с лучшими режиссерами и продюсерами, проект был успешным. Как рассказал певец, передачу на главном канале страны «смотрели все, на улицах до сих пор узнают».

«Мы, «Челси», мы были молодые дураки, голодные до всего, хотелось выступать, хотелось быть лучше всех», — вспоминает Роман.

Контракт с Дробышем он завершил досрочно и без конфликта покинул «Челси» в 2011 году. В это время группа была в топе, поэтому он не «бежал как крыса с корабля», а цивилизованно оформил «развод». На который имел полное право: по условиям контракта уже спустя 3,5 года исполнитель мог беспрепятственно покинуть «Челси».

После этого Архипов «уехал искать счастья» в США, чтобы там попасть в «настоящую фабрику звезд». В Америке он подтянул язык и вокал. Как считает Роман, если бы он этого не сделал в 26 лет, то позже уже не занялся бы этим, так как начинать жизнь с нуля после 30 лет было бы странно. Он поработал с гитаристом Bon Jovi, а сам американский шоу-бизнес ему кажется настоящим волшебством и искусством, которое нужно и важно людям. По словам Архипова, звезды в США ведут себя как совершенно обычные люди. К примеру, однажды Роман сидел за соседним столиком с Джанет Джексон, но даже не сразу ее узнал. Однако у него не возникло мысли ее как-то отвлекать и просить сделать с ним фото.

Архипов «не любит говорить» об истории 2013 года, когда папарацци подловили его в кадре с Екатериной Климовой в Лас-Вегасе. Он считает, что эта история стала резонансной в России из-за того, что снималось кино и журналисты сделали много фотографий.

Российский шоу-бизнес Роман не жалует. По его словам, «как было теплое уютное болотце, так и ничего не поменялось», а основу хита по сей день составляют «бочки, дебильные слова, побольше мата, чтобы пипл хавал и лох цепенел». У него «волосы дыбом встают от уровня похабщины и безвкусицы». Певца расстраивает, что эпатаж заменил талант и энергию. Архипову скучно и тесно в российском шоу-бизнесе.

Роман отмечает, что «творческий склад ума подразумевает не совсем адекватность». От суеты и узнаваемости он скрывается за рубежом.

«Выезжаешь на курорт и тебя никто уже не знает, хотя наши туристы есть везде, к большому сожалению или к радости», — отмечает он.

В 2018 году Архипов приехал из США в Россию ради участия в конкурсе «Успех», где по задумке должны были участвовать известные в Сети люди, которые не появлялись на телевидении. Сначала Роман не хотел в нем участвовать. На шоу он чувствовал себя «амбалом, который пришел в детский садик». Однако пару лет спустя Архипов также решил поучаствовать и в «Голосе»1. Во время пандемии у Архипова концертов не было: он, в основном, встречался с друзьями, которые жили по соседству. В конце 2021 года исполнитель планирует открыть проект, который поможет молодым певцам добиться успеха.

1 Незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента