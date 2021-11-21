Пользователей соцсетей в Германии насторожил нетипичный для зимы товар на полках магазинов

Кельн, 21 ноября. Нетипичный для этого времени года товар появился на полках магазинов в Германии, пользователи соцсетей комментируют продажу дров наряду с консервами и макаронами.

Пользователь Twitter выложил фото, где рядом с привычными для зимы товарами лежат упаковки древесины. Летом дрова покупают любители пикников, но зимой наличие такого товара является показательным, считает житель Кельна.

«После того, как увидишь дрова среди сильно подорожавших макарон, понимаешь, что зима будет непростая», — подписал фотографию немец.

Германия наряду с другими странами Европы находится на грани энергетического кризиса. Однако немцы отличаются от сотоварищей тем, что сами создают себе проблемы. Бюрократическая машина Германии буксует, до сих пор не лицензирован запуск российского газопровода «Северный поток — 2», по которому в страну могли бы осуществляться поставки топлива.

Prt Scr twitter.com / Untoleranter

Судя по прогнозам синоптиков, глобальное потепление пока обойдет европейскую часть материка стороной, зима на Западе ожидается суровой. Однако, вряд ли вязанки дров на прилавках немецких магазинов сильно спасут ситуацию, упаковки не хватит даже для обогрева одного дома, пишет «Царьград».

Политолог Евгений Сатановский высказался по поводу задержки сертификации газопровода. Он считает, что несмотря на обвинения Запада, Европа сама виновата в своих бедах. «Северный поток — 2» был построен в указанные сроки, готов качать газ, но из-за надуманных препон со стороны власть имущих, европейцы останутся без газа и будут мерзнуть этой зимой.