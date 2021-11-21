Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 15:34
15:32
Происшествия
«Это не он»: Песков прокомментировал пост в Instagram сына о гибели блогера Губденского
15:25
Политика
Польша еще не приняла решение о закрытии пункта пропуска «Кузница»
15:20
Происшествия
Житель Башкирии погиб при пожаре в своем доме
15:19
Происшествия
Руководитель отдела СК попался с поличным на взятке в Рязанской области
15:18
Весь мир
Чиновники ФРС дали рецепт по сдерживанию инфляции в США
15:14
Общество
Пользователей соцсетей в Германии насторожил нетипичный для зимы товар на полках магазинов
15:12
Политика
Песков назвал Путина единственным действующим свидетелем Минских соглашений
15:10
Общество
Врач Хило назвала пять причин появления неприятного запаха изо рта
15:08
Экономика
Аналитик Попов отметил волатильность цен на аренду квартир
15:06
Происшествия
Пенсионерка сгорела в своей квартире в Нижнем Новгороде
Все новости

Пользователей соцсетей в Германии насторожил нетипичный для зимы товар на полках магазинов

Общество
Пользователей соцсетей в Германии насторожил нетипичный для зимы товар на полках магазинов
pixabay.com

Кельн, 21 ноября. Нетипичный для этого времени года товар появился на полках магазинов в Германии, пользователи соцсетей комментируют продажу дров наряду с консервами и макаронами.

Пользователь Twitter выложил фото, где рядом с привычными для зимы товарами лежат упаковки древесины. Летом дрова покупают любители пикников, но зимой наличие такого товара является показательным, считает житель Кельна.

«После того, как увидишь дрова среди сильно подорожавших макарон, понимаешь, что зима будет непростая», — подписал фотографию немец.

Германия наряду с другими странами Европы находится на грани энергетического кризиса. Однако немцы отличаются от сотоварищей тем, что сами создают себе проблемы. Бюрократическая машина Германии буксует, до сих пор не лицензирован запуск российского газопровода «Северный поток — 2», по которому в страну могли бы осуществляться поставки топлива.

Пользователей соцсетей в Германии насторожил нетипичный для зимы товар на полках магазинов
Prt Scr twitter.com / Untoleranter

Судя по прогнозам синоптиков, глобальное потепление пока обойдет европейскую часть материка стороной, зима на Западе ожидается суровой. Однако, вряд ли вязанки дров на прилавках немецких магазинов сильно спасут ситуацию, упаковки не хватит даже для обогрева одного дома, пишет «Царьград».

Политолог Евгений Сатановский высказался по поводу задержки сертификации газопровода. Он считает, что несмотря на обвинения Запада, Европа сама виновата в своих бедах. «Северный поток — 2» был построен в указанные сроки, готов качать газ, но из-за надуманных препон со стороны власть имущих, европейцы останутся без газа и будут мерзнуть этой зимой.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Пользователей соцсетей в Германии насторожил нетипичный для зимы товар на полках магазинов
северный поток-2 европа дрова
Комментировать