Песков назвал Путина единственным действующим свидетелем Минских соглашений

Москва, 21 ноября. Российский президент Владимир Путин через месяц останется единственным действующим свидетелем минских договоренностей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, нынешние лидеры Украины, Франции и Германии не понимают того, что Минские соглашения являются краеугольным камнем стабилизации ситуации в Донбассе.

«Буквально через месяц останется единственный действующий свидетель минских договоренностей — это президент Путин. Тогда четверо лично принимали участие в их разработке. Порошенко, Олланд, Меркель и Путин», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Как стало известно ранее, пресс-секретарь российского лидера назвал блестящим шагом публикацию переписки главы МИД России Сергея Лаврова с его немецким и французским коллегами по «нормандскому формату».