Аналитик Попов отметил волатильность цен на аренду квартир

Москва, 21 ноября. Российский рынок недвижимости перешел от околонулевой динамики стоимости аренды к высокой волатильности. Также показатели значительно отличаются от одного крупного города к другому, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова.

Столичный рынок отличается тем, что на нем все еще сказывается дефицит предложения. Другие крупные города демонстрируют разнонаправленную динамику. Если в Москве средняя цена аренды выросла за месяц на 5%, то в Самаре, например, показатель упал на 9%.

Попов напомнил, что снижение цен на рынке недвижимости всегда занимает больше времени, чем рост. По его мнению, рынок находится в поиске новой зоны равновесия. Возвращение сотрудников в офисы стимулирует спрос, тогда как предложение новых квартир сдерживает повышение цен.

Нынешней осенью минимальный порог стоимости аренды квартиры в Старой Москве увеличился на 50%: в августе он равнялся 20 тыс. рублей, а в октябре достиг уровня в 30 тыс.