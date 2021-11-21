Понаровская вспомнила об издевках со стороны Пугачевой

Москва, 21 ноября. Певица и актриса Ирина Понаровская вспомнила о паре неприятных инцидентов со своей именитой коллегой Аллой Пугачевой. Артистка рассказала, как Примадонна издевалась над ней.

Понаровская поделилась деталями конфликта с Пугачевой в эфире YouTube-канала «А поговорить?». Ведущая Ирина Шихман спросила гостью о ее отношениях с Примадонной, а артистка заявила в ответ, что никаких отношений между ними не было и нет.

При этом, по словам актрисы, исполнительница иногда ее подкалывала из-за дворянского происхождения. Одним из таких примеров можно считать слова Пугачевой на «Голубом огоньке» 1989 года. Тогда певица с издевкой в голосе спрашивала про Понаровскую: «Кто эта красивая женщина?».

«Неприятно было. Со мной говорили как немножко с чокнутой: «Ой, а кто это? А не голубая ли кровь у вас?» Типа, иди к свои царям и прадедам», — поделилась актриса.

Prt Scr youtube.com / ТО «Gazgolder»

Между артистками был еще один неприятный инцидент, когда Примадонна что-то сказала коллеге, повернувшись к ней спиной. Понаровская не стала отвечать, поскольку бабушка учила ее не разговаривать с людьми, которые не смотрят на нее.

«Это унизительно! Лучше пошлите меня на некоторые буквы, которые мы все знаем», — возмутилась певица.

Ране певица Ольга Кормухина рассказывала, как перестала общаться Пугачевой. Артистка начала строить сольную карьеру, после чего ее отношения с Примадонной разладились.