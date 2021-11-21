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Певец Лазарев похвастался подготовкой к Новому году вместе с детьми

Шоу-бизнес
Певец Лазарев похвастался подготовкой к Новому году вместе с детьми
Пресс-служба России-1

Москва, 21 ноября. Участник «Евровидения» Сергей Лазарев поделился с подписчиками в Instagram снимком, на котором вместе с детьми Аней и Никитой позирует рядом с новогодней елкой.

На опубликованном снимке Лазарев стоит в огромной гостиной у окон с бежевыми роллетами. В потолок упирается белоснежная елка, украшенная золотистыми шарами и гирляндами.

«К Новому году готовы! Вроде бы только середина ноября, но в суете современной жизни и безумном ритме работы иногда забываешь вообще обо всем. А для артиста это тем более актуально. Я всегда думал, что елка — важнейший атрибут праздника, ведь именно она создает ту самую непередаваемую атмосферу», — написал исполнитель.

Певец Лазарев похвастался подготовкой к Новому году вместе с детьми
Prt Scr instagram.com / @lazarevsergey

Публикация всего за несколько часов набрала более сотни тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. В первую очередь пользователи отметили, как выросли дети Лазарева.

«Какие Никита и Анюта стали большими»;

«Красивая елочка, дети просто очаровашки»;

«Мы сами создаем тепло и праздник, неважно, какое сегодня число, если наши любимые всегда рядом», — отреагировали фолловеры.

Ранее Лазарев похвастался интеллектуальными способностями своего сына. Никита обыграл отца в шахматы и скромно предложил ему матч-реванш.

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дети новый год лазарев
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