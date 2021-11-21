Блогер Голос Мордора: «Хантер Байден — человек множества талантов»

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Всем давно известно, что сын президента США Джо Байдена Хантер — человек массы талантов, они его переполняют и буквально прут наружу. В первую очередь Хантер — прекрасный бизнесмен. Причем занимается не абы каким бизнесом, а самым прибыльным: в крупных компаниях и, как правило, на топ-менеджерских должностях. То, что его папа длительное время был одним из главных функционеров Демократической партии США, а сейчас занимает Овальный кабинет в Белом доме, — конечно же, совпадение. Даже не думайте строить никаких конспирологических теорий. Потому что в США нет кумовства и коррупции, а если вы собираетесь им это приписать, то вы наверняка — какой-нибудь кремлевский тролль: пытаетесь самым бесстыдным образом повлиять на американские выборы. А это, между прочим, преступление.

Помимо успехов в бизнесе у господина Хантера Байдена недавно прорезался еще один талантище — художественный. Он начал рисовать. Уже кучу полотен изрисовал. Я не особо разбираюсь в живописи, поэтому скромно промолчу, но есть же умные, продвинутые, творческие люди, которые хорошо разбираются в изобразительном искусстве и готовы отваливать за картины Хантера огромные суммы — до полумиллиона долларов. Не всякий классик столько стоит, что вызывает некоторые вопросы, но я вам строго напомню — коррупции в США нет. И если за картины Хантера платят огромные деньги, это все оттого что они — такие вот шедевры.

Вернусь к деловой ипостаси Хантера Байдена. Как он осчастливил Украину и ее газовую компанию Burisma, известно уже почти все. Вернее, известно то, какую он там зарплату получал и какие бонусы. И как жил, когда являлся членом совета директоров этой компании. Девушки легкого поведения в непомерных количествах, благо цены на Украине на это низкие, наркотики — в лошадиных дозах, таких, что у мистера Хантера Байдена начали крошиться зубы, бывает такое от амфетамина. Но не будем осуждать, наверняка работа была очень нервной, а Хантер вкалывал на совесть — практически без отдыха, разве что изредка отвлекаясь на наркотики и проституток. Но ведь он за это извинился и покаялся. И даже начал новую жизнь. В том числе художественную.

Федеральное агентство новостей /

Но с бизнесом Хантер не завязал — получил работу в одной из крупнейших американских инвестиционных компаний. Там с ним тоже случилась очень интересная история. Мистер Хантер Байден провернул замечательную сделку с Китаем: помог Поднебесной купить одно из самых больших в мире месторождений кобальта в Конго. Инвестиционная фирма и сама вложилась в проект, но с условием, что Китай потом выкупит ее долю. В итоге Китаю принадлежит 80% этого месторождения.

Кобальт — один из важнейших металлов для современной промышленности. Используется в автомобилестроении, электронике и других важнейших отраслях. Благодаря этой сделке Китай фактически начинает контролировать мировой рынок кобальта.

Да-да, тот самый Китай, который является противником и главным конкурентом США, тот самый Китай, к которому так жесток президент США Джо Байден. Кстати, сам Байден-старший совсем недавно заявлял, что нельзя позволить Китаю заполучить доминирующее положение на кобальтовом рынке.

Папа-президент говорит, что нельзя, а сынок президента Китай таковым делает по факту. И всем хорошо: Джо продолжает свою непримиримую борьбу с китайским режимом, который «нарушает права человека» и пытается стать самым мощным в мире государством, а Хантер благодаря тому же Китаю — при хороших бабках. Что-то мне подсказывает, что заработал он на этой сделке куда больше, чем за свою мазню.

Кстати, это уже не первый случай, когда семью Джо Байдена обвиняют в связях с Китаем. Что-то и раньше было, причем главным героем некрасивой истории снова оказался Хантер Байден — человек множества талантов. Наверняка мы услышим еще массу занимательных историй о Хантере, которые вроде бы и похожи на коррупционные, но таковыми не являются, потому что, еще раз для самых упертых напомню, никакой коррупции в США нет. Запомните это уже, наконец.

А Джо Байден вроде бы собирается идти на второй срок. Совсем не хочется говорить о его возрасте и физическом состоянии, которые проявляются все сильнее и сильнее. В конце концов, это не главное для президента. А вот масса сомнительных историй, которые тянутся за этой семьей богатым шлейфом, могла бы заинтересовать американские правоохранительные органы. Но ничего же не будет. Потому что американские правоохранительные органы занимаются поиском русских шпионов и расследованием «вмешательства» в американские выборы.

А коррупции в США нет. Есть только масса талантов Хантера Байдена.