Чиновники ФРС дали рецепт по сдерживанию инфляции в США

Вашингтон, 21 ноября. Заместитель председателя Федеральной резервной системы США Ричард Кларида заявил о возможности более быстрого, чем планировалось ранее, сворачивания программы выкупа ценных бумаг для сдерживания инфляции.

Чиновник сообщил, что Федеральный комитет по открытым рынкам может рассмотреть возможность обсуждения темпов запланированного сокращения на своем предстоящем заседании в декабре.

'A trio of policy makers -- Vice Chairman Richard Clarida, Governor Christopher Waller and St. Louis Federal Reserve Bank President James Bullard -- signaled this week that the topic of a faster taper might be on the table when the FOMC meets Dec. 14-15.' https://t.co/O0ojFT5ME5 — Jesse Felder (@jessefelder) November 20, 2021

«Я буду внимательно изучать данные, которые мы получим в период между сегодняшним днем и декабрьским заседанием, и на этом заседании вполне может быть уместно обсудить вопрос об увеличении темпов сокращения нашего баланса», — сказал он на мероприятии, организованном ФРС Сан-Франциско.

Ранее в этом месяце ФРС начала сокращать объем покупок казначейских облигаций и ценных бумаг. Представители Центробанка США сообщили, что намерены сокращать ежемесячный объем закупок с текущего уровня в 120 миллиардов долларов на 15 миллиардов долларов каждый месяц. Это, по их мнению, позволит полностью отказаться от политики выкупа ценных бумаг к середине следующего года.

В то время в ФРС заявили, что они «готовы скорректировать темпы» сокращения, «если это будет оправдано изменениями в экономических перспективах».

Практика, направленная на сокращение выкупа ценных бумаг с рынка, должна стать частью долгосрочной программы ФРС по повышению ключевой ставки, которую в ФРС анонсировали в начале октября. Аналитики ФРС надеются, что эти меры помогут обуздать наблюдающуюся в экономике США инфляцию, годовые показатели которой недавно обновили 30-летний максимум, достигнув 6,2%.

Global Look Press / Chris Kleponis - Pool via CNP / Keystone Press Agency

Ашиш Шах, соруководитель по инвестициям с фиксированным доходом в инвестиционной компании Goldman Sachs Asset Management, заявил, что, по его мнению, центральный банк пытается обеспечить себе большую гибкость в реагировании на экономические данные, включая самые высокие показатели инфляции за последние 30 лет.

Ричард Кларида подтвердил свое мнение о том, что он видит риски для дальнейшего роста инфляции и ожидает «очень сильного» повышения потребительских цен в четвертом квартале 2021 года.

Федеральное агентство новостей

Ранее в пятницу член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что предпочел бы более быстрое сокращение, которое дало бы центральному банку больше гибкости для повышения ставок «в случае необходимости».

«Быстрое улучшение ситуации на рынке труда и ухудшение данных по инфляции подтолкнули меня к более быстрым темпам сокращения в 2022 году», — заявил он.

Заявления высокопоставленных чиновников ФРС резко контрастируют с мнением председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэла и министра финансов США Джанет Йеллен о том, что они рассматривают инфляционные процессы как временное явление, вызванное, главным образом, проблемами, которые сложились в цепочках поставок. Именно это привело к сокращению предложения, которое, в свою очередь, привело к росту цен на многие потребительские товары, включая продукты питания, электронику, горючее и стройматериалы.

Yellen says COVID-19 pandemic is "responsible" for inflation increases https://t.co/nlpkDofFFW pic.twitter.com/j18izZqlvP — The Hill (@thehill) November 15, 2021

В то же время многие экономисты предсказывают дальнейшее ухудшение ситуации с ростом цен, что связано с ростом заработных плат, подорожанием товаров промежуточного спроса, а также принятие инфраструктурного плана стоимостью 1,2 триллиона долларов. По их мнению, все эти факторы и дальше будут оказывать давление на потребительский рынок, двигая цены вверх.

При этом у монетарных властей Соединенных Штатов в настоящее время фактически отсутствуют инструменты для обуздания инфляции: текущие заявления можно рассматривать лишь в качестве осторожной попытки изучить реакцию на возможное сокращение выкупа со стороны перегретого фондового рынка, куда в последние годы уходила значительная часть денег, печатаемых ФРС. При этом действия Центробанка по снятию фондового рынка с «долларовой иглы» должны проводиться максимально плавно для недопущения резкого обрушения основных индексов и связанной с этим волны банкротств.

Федеральное агентство новостей

Что касается повышения ключевой ставки, то здесь все упирается в вопросы финансирования федерального бюджета и обслуживания госдолга — в условиях падения спроса на американские облигации государственного займа повышение ключевой ставки потребует значительного увеличения расходов на обслуживание государственного долга, что приведет к еще большему дефициту и без того глубоко дефицитного федерального бюджета США. В то же время любая попытка «прожить на свои» неминуемо низведет Соединенные Штаты до статуса региональной державы, отправив большую часть американцев за черту бедности.