Чиновники ФРС дали рецепт по сдерживанию инфляции в США

Вашингтон, 21 ноября. Заместитель председателя Федеральной резервной системы США Ричард Кларида заявил о возможности более быстрого, чем планировалось ранее, сворачивания программы выкупа ценных бумаг для сдерживания инфляции.

Чиновник сообщил, что Федеральный комитет по открытым рынкам может рассмотреть возможность обсуждения темпов запланированного сокращения на своем предстоящем заседании в декабре.

'A trio of policy makers -- Vice Chairman Richard Clarida, Governor Christopher Waller and St. Louis Federal Reserve Bank President James Bullard -- signaled this week that the topic of a faster taper might be on the table when the FOMC meets Dec. 14-15.' https://t.co/O0ojFT5ME5