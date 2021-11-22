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Сергей Простаков рассказал, от чего будет зависеть успех президента США Байдена

Политика
Сергей Простаков рассказал, от чего будет зависеть успех президента США Байдена
Global Look Press  /  Chris Kleponis - Pool via CNP / Keystone Press Agency

Противники Джо Байдена считают, что второй президентский срок он не потянет. Об этом в комментарии ФАН заявил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Накануне 79-летний американский лидер Джо Байден заявил о планах баллотироваться на второй срок в 2024 году, несмотря на низкий рейтинг. Сейчас его работу на посту президента одобряют всего около 40% жителей страны. К моменту голосования главе государства будет уже 81 год, поэтому некоторые официальные лица Демократической партии США скептически воспринимают его заявление.

Простаков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Байден не отличается крепким здоровьем, но, скорее всего, дожить до конца второго срока сможет за счет доступной ему медицинской помощи.  

«Речь нужно вести скорее о дееспособности, которая подвергается большим сомнениям со стороны противников Байдена», — считает он.

Политолог Простаков рассказал, от чего будет зависеть успех президента США Байдена
publicdiplomacy.su / Народная дипломатия

По словам политолога, те силы, которые реально управляют Штатами, «могут посчитать, что такой президент им необходим» для политической борьбы внутри Демократической партии США, а также для борьбы с республиканцами.

«Пока же Байден показывает вполне удовлетворительную активность, посещая различные страны с официальными визитами и проводя официальные мероприятия в разных концах света. А его политические перспективы зависят скорее от успеха плана поддержки американской инфраструктуры на сумму больше триллиона долларов и рисков внутренней нестабильности», — отметил Простаков.

Ранее политолог, замглавы петербургского регионального отделения партии «Россия без коррупции» Сергей Наумов рассказал, что помешает Байдену остаться на второй срок. Он подчеркнул, что предвыборные обещания демократам реализовать не удается, только благодаря черному пиару и политизированным движениям, провоцировавшим беспорядки, партия президента пришла к власти.

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Все новости / Политика / Сергей Простаков рассказал, от чего будет зависеть успех президента США Байдена
сша президент джо байден новый срок
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