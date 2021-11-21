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Вдова и сын Коклюшкина не пришли на похороны сатирика

Общество
Вдова и сын Коклюшкина не пришли на похороны сатирика
Prt Scr youtube.com  /  Россия 1

Москва, 21 ноября. Писательница Ольга Злотник и ее сын Ян не пришли на похороны сатирика Виктора Коклюшкина. Поклонники недоумевают, почему жена и наследник проигнорировали прощание с артистом.

Организацией похорон занимались экс-супруга юмориста Любовь и ее дочь Эльга Сэпп с мужем Владимиром Соловьевым. По словам Любови, Коклюшкин даже после развода оставался для нее «самым-самым». Однако у вдовы артиста Ольги Злотник отношение к нему было иным.

Не было на прощании с Коклюшкиным и его знаменитых коллег — Евгения Петросяна, Елены Степаненко, Клары Новиковой и Владимира Винокура. Звезды эстрады не пришли проводить в последний путь человека, писавшего для них монологи, сообщает НТВ.

Коклюшкин скончался 12 ноября в возрасте 75 лет. В последнее время сатирик много болел. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Ранее юморист Лион Измайлов обвинил Ефима Шифрина в неблагодарности. По его словам, сатирик в последнее время мало общался с Коклюшкиным, сделавшим из него звезду.

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