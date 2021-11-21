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The National Interest: СССР и США были близки к третьей мировой войне не менее пяти раз

Армия
The National Interest: СССР и США были близки к третьей мировой войне не менее пяти раз
jfklibrary.org  /  JOHN F. KENNEDY PRESIDENTIAL LIBRARY AND MUSEUM

Вашингтон, 21 ноября. Ситуации, когда США и СССР опасно приближались к началу третьей мировой войны, произошли уже после Карибского кризиса. Всего за холодную войну таких инцидентов было пять, о чем пишет The National Interest.

Автор The National Interest Джеймс Кларк заявил, что после Карибского кризиса в 60-х годах СССР и США еще пять раз опасно приближались к началу глобального конфликта. Как правило, эти инциденты происходили по случайности или глупости. Кларк отмечает, что несколько случаев словно взяты из книги «Доктор Стрейнджлав».

Первым инцидентом в списке Кларка стало случайное срабатывание американской системы экстренного вещания в 1971 году. Это система должна была предупреждать о ядерном нападении на США. Из-за сбоя она сообщила, что СССР нанес ядерный удар. Позже операторы Национального центра предупреждения в Колорадо осознали ошибку и отправили сообщение об отмене сигнала до того, как американские войска успели нанести ответный удар.

Через несколько лет по ложному сигналу было поднято Североамериканское командование NORAD. Система предупредила военное руководство о начале третьей мировой войны, но это была запись с учебной тревогой. Но похожий сигнал поступил в июне 1980 года, а в 1983 году ложная тревога переполошила командование советскими войсками, когда приняла за запуск ракеты отраженный от облаков солнечный свет над Монтаной.

«Не могло же это быть еще одной ошибкой, правильно? Нет, неправильно», — иронизирует по этому поводу эксперт.

В ноябре 1983 года США пошли на еще большее обострение отношений с Москвой, когда устроили учения с НАТО в Восточной Европе. СССР находился в состоянии повышенной готовности, но никаких превентивных мер не предпринял, что позволило разрядить обстановку.

Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что, по его мнению, в 2021 году вероятность начала войны между Россией и странами Запада уже стремится к 100% вероятности.

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