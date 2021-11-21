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Tech Insider представил видео с экспериментом, в котором Земля перестала бы вращаться

Наука
Tech Insider представил видео с экспериментом, в котором Земля перестала бы вращаться
pixabay.com  /  Azure_Artwork

Нью-Йорк, 21 ноября. Резкая остановка вращения Земли вокруг своей оси привела бы к возникновению целой серии природных катаклизмов, которые грозили бы уничтожением всего живого на нашей планете. Видео с моделированием гипотетической ситуации опубликовал онлайн-журнал Tech Insider.

Сначала планету накрыло бы гигантское цунами. Затем она столкнулась бы с экстремальной жарой и холодом из-за того, что на одной половине земного шара был бы день в течение года, а на другой была столь же долгая ночь.

Гравитация, в свою очередь, привела бы к тому, что суша распределилась по экватору, а вся территория вокруг полюсов погрузилась под воду. Под водой бы оказалась, в числе прочего, и вся территория современной России.

Финальным испытанием для живых организмов стала бы солнечная радиация. Скорее всего, в случае резкой остановки вращения Земли вокруг своей оси погибло бы все живое.

Ранее ученые сообщали о таинственных угрозах из космоса. Среди них возможность существование «космических стрельцов», особых угрожающих объектов в темной материи, которые пока невозможно разглядеть.

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