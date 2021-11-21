«Не время умирать» занял первое место по сборам среди голливудских фильмов в 2021 году

Лос-Анджелес, 21 ноября. Самая свежая лента бондианы «Не время умирать» стала наиболее кассовым среди голливудских фильмов в 2021 году. Кинокартина об агенте 007 заработала более 733 миллионов долларов.

Американские кинозрители принесли в копилку фильма «Не время умирать» 154 миллиона долларов, передает Deadline. Еще 579 миллионов лента собрала в мировом прокате.

Новой части бондианы удалось занять первое место среди голливудских проектов, обойдя «Форсаж-9», который собрал 725 миллионов долларов. Кроме того, фильм об агенте британской разведки стал самым кассовым за всю эпоху пандемии коронавируса. Пока больше ни одной ленте в этом году не удалось преодолеть отметку в 700 миллионов по сборам.

«Не время умирать» — последний фильм, в котором Джеймса Бонда сыграл Дэниэл Крэйг. Актер и рестлер Дуэйн Скала Джонсон уже выразил желание стать новым агентом 007.