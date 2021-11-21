Йеменские хуситы атаковали объекты нефтяной компании Саудовской Аравии

Сана, 21 ноября. Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» заявило об атаке нескольких городов Саудовской Аравии, а также нанесении ударов по объектам нефтяной компании Saudi Aramco в Джидде. Об этом сообщает Reuters.

Statement of " the eighth Balance of Deterrence" operation. pic.twitter.com/MLCMgSYhjD — Yahya Sare'e (@Yahya_Saree) November 20, 2021

Йеменские повстанцы дополнили информацию, распространенную представителями коалиционных сил под командованием саудитов.

Говорилось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), следовавших в сторону южной части королевства. Еще один беспилотник был уничтожен непосредственно над территорией Йемена.

Кроме того, утверждалось, что движение «Ансар Аллах» запустило две баллистические ракеты, но они были также сбиты и упали, не долетев до границы.

«Мы атаковали нефтеперерабатывающие заводы Aramco в Джидде, а также ряд военных объектов в Эр-Рияде, Абхе, Джизане и Наджране», — прокомментировал случившееся официальный представитель хуситов Яхья Сари.

Спустя некоторое время пресс-служба коалиционных войск сообщила об уничтожении 13 целей хуситов, в числе которых упоминаются склады оружия, системы ПВО и системы связи беспилотников в провинциях Сана, Саада и Мариб.

Не первая атака

Территория Саудовской Аравии регулярно становится объектов нападений со стороны йеменского движения повстанцев «Ансар Аллах». Объекты нефтяной компании Saudi Aramco также оказывались под прицелом. Одна из последних атак была совершена весной 2021 года.

«Ракетные войска нанесли удар по Saudi Aramco в Джидде на рассвете крылатой ракетой Quds-2, удар был точным. Эта атака стала естественным и законным ответом на продолжение жестокой блокады и агрессии против Йемена», — написал официальный представитель хуситов Яхья Сари 4 марта.

The Missile Force targeted Saudi Aramco in Jeddah at dawn with a winged Missile type 2, the strike was accurate.

This targeting comes within the natural and legitimate response to the continuation of the brutal blockade and aggression against Yemen. — Yahya Sare'e (@Yahya_Saree) March 4, 2021

Хуситский пресс-секретарь публиковал координаты завода по распределению нефтепродуктов в Джидде. Он используется для внутренних поставок в королевстве, и повстанцы уже наносили по нему удар в ноябре 2020 года.

Военные аналитики утверждают, что ракета была выпущена с территории Йемена. Она пролетела расстояние в 700 км, перед тем как ударить по объектам саудовской нефтяной компании.

Саудиты под ударом

Хуситы начали атаковать территорию Саудовской Аравии в ответ на поддержку йеменского правительства во главе с Мансуром Хади, которую оказывает Эр-Рияд с марта 2015 года в составе возглавляемой им арабской коалиции. Благодаря этой поддержке, правительственные войска сумели оттеснить «Ансар Аллах» из Адена. В то же время хуситы закрепились в Сане и взяли под контроль север Йемена.

В последнее время наиболее ожесточенные бои разворачивались в нефтеносной провинции Мариб, которая является одним главных стратегических оплотов официальных йеменских властей.

Pro-government offensive in Yemen targets Houthi supply linehttps://t.co/5q8TWkldFm — The National (@TheNationalNews) November 20, 2021

Сейчас проправительственные силы сосредоточились на жизненно важном портовом городе Ходейда.

«Наши войска начали широкомасштабное наступление. Мы смогли взять под контроль районы Вади-Дами Аль-Дами и окрестности стратегической горы Аль-Бараша», — говорит представитель проправительственной бригады Аль-Амалика Коль Мамун.

Благодаря своей атаке хадисты сумели заблокировать маршрут поставок хуситов в Ходейду.

Конфликт в Йемене переживает очередную острую фазу. Война уже стала причиной гуманитарного кризиса в регионе, Организация Объединенных Наций (ООН) называет его худшим в мире за последнее время. Боевые действия стали причиной того, что 80 процентов жителей зависят от продовольственной помощи извне.