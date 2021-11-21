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Владимир Путин на следующей неделе встретится с президентами Палестины и Сербии

Политика
Владимир Путин на следующей неделе встретится с президентами Палестины и Сербии
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 21 ноября. Российский президент Владимир Путин намерен провести переговоры со своими коллегами из Сербии и Палестины Александром Вучичем и Махмудом Аббасом, сообщили журналисты «России-1».

Встречи лидеров пройдут на следующей неделе. Плюс ко всему Владимир Путин примет руководителя ФНС Даниила Егорова.

Российский лидер также проведет совещание с правительством, заседание Совбеза России и несколько телефонных переговоров.

Как стало известно ранее, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о подготовке встречи Путина и его коллеги из США Джо Байдена. По словам дипломата, такие контакты требуют основательной подготовки.

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