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Глава разведки ВСУ Буданов пожаловался на отсутствие военной помощи со стороны США

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 14:37
Армия
Глава разведки ВСУ Буданов пожаловался на отсутствие военной помощи со стороны США
Федеральное агентство новостей

Киев, 21 ноября. Вооруженные силы Украины прямо сейчас нуждаются в военной помощи со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, нынешние объемы американской военной помощи Киеву являются «недостаточными», поэтому Вашингтон должен нарастить ее как можно скорее.

«Мы уверены, что США должны дать нам все, чего мы не получили раньше. И прямо сейчас», — заявил Буданов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал страны Запада прекратить накачивать Украину современным вооружением. По его словам, подобная практика может подтолкнуть украинское руководство к необдуманным действиям. Кроме того, Песков выразил уверенность, страны НАТО должны отказаться от провокационной деятельности у границ России.

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украина сша буданов военная помощь
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