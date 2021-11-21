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Бойцы ВСУ во время учений ранили жителя Днепропетровской области

Армия
Бойцы ВСУ во время учений ранили жителя Днепропетровской области
facebook.com  /  Генеральный штаб ВСУ

Днепропетровск, 21 ноября. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время учебных стрельб в Днепропетровской области ранили местного жителя, ему потребовалась госпитализация.

В городскую больницу №4 Днепропетровска был доставлен мужчина с огнестрельным ранением шеи, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Было установлено, что мужчина получил ранение в лесополосе, недалеко от полигона ВСУ, где в это время тренировались военные», — сказано в публикации.

Состояние раненого бойцами ВСУ гражданина Украины потребовало его стационарного лечения. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 425 УК Украины, которая регламентирует наказание за небрежное отношение к военной службе.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ незаконно конфисковали продукты и алкогольные напитки у владельцев магазинов в Станице Луганской накануне празднования Дня десантно-штурмовых войск.

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всу обстрелы учения мирные жители
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