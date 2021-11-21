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Бойцы Тихоокеанского флота отразили нападение «вражеских диверсантов» в ходе учений

Армия
Бойцы Тихоокеанского флота отразили нападение «вражеских диверсантов» в ходе учений
Пресс-служба Балтийского флота

Владивосток, 21 ноября. Военнослужащие бригады кораблей охраны водного района Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали отражение атаки нескольких «диверсионных» групп в ходе масштабных учений, которые состоялись во Владивостоке.

Согласно легенде учений, условный противник пытался проникнуть к причалам кораблей ТОФ с целью их минирования, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«В ходе практических мероприятий военнослужащие подразделения антитеррора отразили нападение более 20 условных диверсантов на территорию причального фронта, блокировали их и провели захват», — сообщается в опубликованном релизе.

К маневрам привлекалось свыше 50 военнослужащих ТОФ и несколько единиц боевой техники, все подразделения отлично справились с поставленными задачами, отметили представители Восточного военного округа. Ранее стало известно о двусторонних учениях атомных субмарин Северного флота с выполнением торпедных стрельб в акватории Баренцева моря.

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учения тоф владивосток
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