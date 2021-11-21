Минобороны РФ: военнослужащие ЮВО завершают подготовку к зимнему периоду обучения

Ростов-на-Дону, 21 ноября. Подготовка к зимнему периоду обучения завершается на полигонах, войсковых стрельбищах и полевых учебных комплексах Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что сейчас военнослужащие ЮВО переводят учебно-материальную базу и военную технику в зимний режим эксплуатации. При этом основные усилия направлены на повышение возможностей учебных центров, специализированных классов и полигонов. Об этом информирует пресс-служба Южного военного округа.

На полигонах округа имеется современное оборудование, включая мишени, имитирующие бронетехнику, фортификационные сооружения и живую силу условного врага. Это необходимо для отработки задач с применением стрелкового оружия, тактических ракет, а также вооружения сухопутной и авиационной техники. В пресс-службе подчеркнули, что свыше 30 военных полигонов ЮВО на территории России и зарубежных баз будут в срок подготовлены к новому учебному периоду, который стартует 1 декабря.

Ранее мотострелковые подразделения Центрального военного округа (ЦВО) отработали действия в разведывательном дозоре. Учения прошли на полигоне в Самарской области.