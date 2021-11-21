Замглавы МИД России Рябков заявил о подготовке встречи Путина и Байдена

Москва, 21 ноября. Внешнеполитическое ведомство России занимается основательной подготовкой встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Дипломат рассказал о подготовке к переговорам на уровне глав государств в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Но для того, чтобы контакт состоялся, требуется его основательная подготовка, чем мы и занимаемся», — сообщил Сергей Рябков.

Как стало известно ранее, Вашингтон пока не готов анонсировать контакты президентов России и США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что сообщит о предстоящих контактах лидеров стран, если звонок или встреча подтвердятся.