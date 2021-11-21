Турки не верят в способность властей решить экономический кризис

Анкара, 21 ноября. По данным социологических опросов, большинство граждан Турции считает, что правительство не сможет разрешить экономический кризис в стране. Уровень поддержки властей со стороны населения начал падать еще несколько лет назад, однако не только из-за финансовой ситуации, но и по причине непопулярной у народа внутренней политики правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР).

В частности, основатель и директор компании MetroPoll Озер Сенкар опубликовал в Twitter исследование, в котором гражданам задавали вопрос: «Может ли власть решить экономические проблемы?». В результате недоверие правительству выразили 64% граждан республики. Однако, по мнению 55% респондентов, финансовые проблемы в стране не сможет урегулировать и оппозиция. Примечательно, что доверие населения резко упало менее чем за два месяца — в сентябре «нет» сказали 54,8%.

Опросы Eurasia Research

Иное исследование провела компания Eurasia Research, выяснив мнения 1 260 человек в возрасте от 18 до 34 лет относительно предстоящих президентских выборов в 2023 году. Всего 32,8% людей назвали возможной победу действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, в то время как 51,3% ответили отказом. Желание голосовать за него выразили 30,5%, против высказались 52,1%, еще 17,4% заявили, что это зависит от других участвующих кандидатов. При этом на вопрос «Кто лучше сможет управлять экономикой по сравнению с Эрдоганом?» большинство респондентов заявили, что любой, занявший его место, более успешно справится с обязанностями в этой сфере.

Опросы также показали, что 64,3% граждан выступают за идею проведения внеочередных президентских выборов, против выразились 25,9% и около 9,8% пока не имеют мнения на этот счет.

Erken seçim anketinde dikkat çeken oranlar https://t.co/216oj3ZCdo — Kamudanhaber???????? (@kamudanhaber) November 19, 2021

Стоит отметить, что разброс голосов касательно поддержки той или иной партии пока незначителен — первое место заняла «Республиканская народная партия» с 30,1%, на втором месте — правящая «Партия справедливости и развития» (28,4%), далее идут националистическая «Хорошая партия» (11,9%), прокурдская «Партия демократии народов» (10,3%), и «Партия националистического движения» (7,3%). Несмотря на то, что ПСР уступила фавориту опросов всего несколько процентов, переход команды Эрдогана на второе место значит многое — в прошлом и он, и его партия были бесспорными лидерами на выборах.

Erken seçim anketinde dikkat çeken oranlar! CHP ilk kez AKP'yi geçti; İYİ Parti ise HDP ve MHP'yi geride bıraktı https://t.co/OqHVoX6EcO pic.twitter.com/Ny8FJU3zWR — İstiklal Gazetesi (@gazeteistiklal) November 19, 2021

Опросы Area Research

Схожие результаты показал октябрьский опрос Area Research, проведенный среди людей той же возрастной категории (от 18 до 34 лет) в 26 провинциях Турции. За переизбрание действующего президента выступили 31,3%, против — 50,1%. Порядка 18,6% заявили, что еще не определились с результатом. Также 59,2% респондентов назвали нынешнюю систему управления государством неудачной, поддержали политику властей лишь 31,5%, а 9,3% воздержались от ответа. Наиболее проблемной составляющей в стране 66,8% назвали экономику, 7,7% — безработицу, 6,1% — образование. За иные варианты высказались 15,6%, воздержались — 3,8%.

Резкий спад доверия населения по отношению к правительству Эрдогана вызван множеством причин. В первую очередь большинство недовольно экономическим кризисом в стране, на который повлияла и неграмотная политика властей. В частности, этому активно «способствует» вмешательство президента в дела Центрального банка. Намереваясь стабилизировать курс турецкой лиры, Эрдоган добивается снижения ключевой процентной ставки, но, вопреки ожиданиям, это приводит к противоположному эффекту.

Turkish lira sinks to new low as investors warn of ‘vicious cycle’ https://t.co/Xd5H6ckYs8 — Six Arrows Consultancy (@arrows_six) November 21, 2021

Сказываются на ситуации и результаты внешней и внутренней политики, направленной на исламизацию собственного населения и поддержку подобных тенденций в других странах. Многие турки, привыкшие к светской жизни, негативно воспринимают попытки властей насаждать клерикальные порядки. Помимо этого, усугубляет накал обстановки в обществе вопрос с беженцами, которых в стране уже более 4 миллионов. Игнорирование этой проблемы на фоне попыток оппозиции депортировать мигрантов также не добавляет симпатии людей к правящей партии.