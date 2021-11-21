Песков отреагировал на фотографию президента Турции Эрдогана с картой тюркского мира

Москва, 21 ноября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на фотографию турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с картой тюркского мира, в который включена российская территория, в том числе Сибирь.

По словам пресс-секретаря российского лидера, представители Турции развивают идею тюркского единства. В Кремле сожалеют только о том, что на карте Эрдогана нет большой красной звезды в центре тюркского мира.

«Он не в Турции, он на территории Российской Федерации, на Алтае, в том священном месте для любого тюрка, откуда они и пошли родом. Это я как тюрколог говорю», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Как стало известно ранее, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина анонсировал визит главы государства в Индию. Пока точные даты неизвестны, Кремль сообщит их позднее.