Порядка 40% держателей кредиток несут повышенные финансовые риски

Москва, 21 ноября. Финансовый маркетплейс «Юником 24» провел исследование, посвященное обладателям кредитных карт в регионах. Была составлена репрезентативная выборка, а также выявлены риски, сообщает РИА Новости.

Изучая данные 1,2 тыс. россиян, специалисты проследили взаимосвязь между количеством действующих кредитов и риском дефолта. Они заключили, что с каждым новым параллельным кредитом вероятность просрочить платеж растет пропорционально.

«На сегодня у порядка 60% держателей карт на руках есть одна действующая кредитка, еще у 32% — две, у 8% — три и более. Таким образом, в зоне повышенного риска находится 40% пользователей кар», — делают вывод аналитики.

Стоимость обслуживания кредитных карт ранее резко выросла. Гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин отметил, что отечественный финансовый рынок давно не наблюдал таких показателей.