Песков призвал НАТО прекратить военные провокации у российских границ

Москва, 21 ноября. Страны Североатлантического альянса должны отказаться от провокационной деятельности у границ России, а также прекратить накачивать Украину современным вооружением. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, отказ НАТО от конфронтационной политики в отношении России позволит наладить диалог между Москвой и Западом.

«НАТО необходимо прекратить провокационную деятельность у наших границ, НАТО необходимо прекратить продвижение своей и политической, и военной инфраструктуры в сторону наших границ. Соединенные Штаты, их союзники должны прекратить концентрировать военный кулак у наших границ», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Он также добавил, что страны НАТО должны прекратить снабжать Украину современным оружием, так как подобная практика может подтолкнуть украинское руководство к необдуманным действиям.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО продолжает укреплять военную инфраструктуру у российских границ. По его словам, действия Альянса негативно влияют на военно-политическую обстановку в регионе.