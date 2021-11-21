Песков предостерег Киев от силового решения конфликта в Донбассе

Москва, 21 ноября. Любые попытки Киева разрешить кризис на юго-востоке Украины силовыми методами будут иметь крайне негативные последствия, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля предостерег украинские власти от необдуманных и авантюрных действий в Донбассе. Дмитрий Песков заявил об этом на телеканале «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе», — подчеркнул Песков.

По его словам, силовое вмешательство Киева в кризис на юго-востоке Украины может произойти под прикрытием крупных учений НАТО в Черном море и будет иметь «самые серьезные последствия». Ранее Песков напомнил, что лидеры Североатлантического альянса обманули Россию, осуществив расширение блока в восточном направлении.