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Песков прокомментировал решение Лаврова опубликовать переписку с главами МИД ФРГ и Франции

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 15:18
Политика
Песков прокомментировал решение Лаврова опубликовать переписку с главами МИД ФРГ и Франции
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 ноября. Публикация переписки главы МИД России Сергея Лаврова с его немецким и французским коллегами является нетрадиционным, но блестящим шагом.

Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. В мировой дипломатии появилось очень много лукавства, отметил официальный представитель Кремля.

«То, что сейчас творится в мировой дипломатии, раньше не творилось, и поэтому именно стало очень много лукавства. Отчаявшись что-то объяснить, и на фоне вот этих публичных обвинений Москвы в бездействии — вот такой блестящий шаг был предпринят», — прокомментировал ситуацию Песков.

Ранее Лавров объяснил, почему решил обнародовать переписку с министрами иностранных дел ФРГ и Франции. Глава МИД России признался, что украинские власти «достали» его невыполнением Минских соглашений.

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