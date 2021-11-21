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Племянника Пугачевой обвиняют в присвоении салона красоты за 8 миллионов рублей

Шоу-бизнес
Племянника Пугачевой обвиняют в присвоении салона красоты за 8 миллионов рублей
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 21 ноября. Племянник именитой певицы Аллы Пугачевой Владислав оказался вовлечен в судебное разбирательство. Столичный бизнесмен Игорь Гольдберг подал в суд на родственника Примадонны из-за 8 миллионов рублей, обвинив его в присвоении салона красоты.

Еще в августе предприниматель продал Пугачеву свой салон красоты. Стоимость бизнеса как раз составила 8 миллионов рублей, но Гольдберг заявил в эфире программы канала НТВ «Ты не поверишь!», что этих денег он так и не увидел.

Племянник певицы пришел в суд с адвокатом и свидетелями, присутствовавшими при сделке. Родственник звезды уверяет, что у него есть расписка о получении денег от бизнесмена. Гольдберг же слова Пугачева опровергает.

«Не было расписки, что я получил деньги. Я же знаю, что я ее не писал. Эта расписка может быть только поддельной. Я написал ему кучу претензий, они все есть», — возмутился предприниматель.

Кроме того, по словам Гольдберга, Пугачев пообещал ему, что его знаменитая тетя споет в ресторане у бизнесмена. Выступление звезды якобы стоит столько же, сколько и салон красоты, то есть, 8 миллионов рублей. Однако вживую Примадонну предприниматель так и не увидел. Племянник же не намерен обращаться к певице за помощью.

«Зачем мне тревожить Аллу Борисовну, когда все бумаги у нас», — пояснил Пугачев.

Племянника Пугачевой обвиняют в присвоении салона красоты за 8 миллионов рублей
Prt Scr youtube.com / НТВ

У родственника Пугачевой подрастает дочь, которую назвали в честь артистки. Как писали СМИ, Примадонна не захотела познакомиться с девочкой, поэтому ни разу с ней не виделась.

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пугачева певица примадонна
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